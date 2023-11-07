Силовики задержали замглавы МВД Дагестана
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан, по месту его жительства и работы проходят обыски, пишет РБК.
По данным РИА Новости, чиновник подозревается во взятке. Источник агентства уточнил, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ.
Местный телеграм-канал «Спросите у Расула» пишет, что помимо замминистра обыски проходят и у заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.
Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
за жабры берут замов.А их начальники не при делах.
подписал указ о назначении полковника юстиции Руфата Исмаилова на должность заместителя министра внутренних дел по РД – начальника следственного управления ведомства.
Руфат Исмаилов родом из Дербента – сын мирового судьи участка № 24 Икмета Исмаилова. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.
Яроша))
какой!
Прибыль превыше всего ?