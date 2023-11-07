Силовики задержали замглавы МВД Дагестана

12:49 7.11.2023

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан, по месту его жительства и работы проходят обыски, пишет РБК.

По данным РИА Новости, чиновник подозревается во взятке. Источник агентства уточнил, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Местный телеграм-канал «Спросите у Расула» пишет, что помимо замминистра обыски проходят и у заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана.