Силовики задержали замглавы МВД Дагестана

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан, по месту его жительства и работы проходят обыски, пишет РБК.

По данным РИА Новости, чиновник подозревается во взятке. Источник агентства уточнил, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Местный телеграм-канал «Спросите у Расула» пишет, что помимо замминистра обыски проходят и у заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова.

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.11.2023, 15:38
    Гость: 4 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев

    подписал указ о назначении полковника юстиции Руфата Исмаилова на должность заместителя министра внутренних дел по РД – начальника следственного управления ведомства.

    Руфат Исмаилов родом из Дербента – сын мирового судьи участка № 24 Икмета Исмаилова. Окончил Нижегородскую академию МВД РФ, работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.

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