В Крыму отразили атаку 17 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом, говорится в заявлении Минобороны РФ.
Отмечается, что всего по Крыму было выпущено украинской стороной 17 бпла самолетного типа. Обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке, а также во двор одного из частных домов в Орловке.
В результате инцидента пострадал мужчина, получивший перелом руки.
"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - говорится в заявлении губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
По словам чиновника, серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе в результате отражения атаки бпла нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
бестолочь-пустомеля горби и алкаш борька!!
ты, интересно, с кем играешь?? Или с чем?? Доиграешься, смотри у меня...
как пиндосам не видать Крыма, как своих бесформенных ушей и кончиков носа..
и алкаш борька - вот два основных предателя русского народа!!
видать пиндосам Крыма (нашего Великого русского) как своих ушей.. Пиндосятину вышибли оттуда, и укропам там делать в Крыму нечего.. Пусть у себя в Алабаме-абабаме сидят и не хрюкают.. А то ишь чего захотели пиндосы: Крым им подавай на блюдечке с голубой каемочкой.. Пиндосята нам еще и нашу Алясочку вернут, твари подпиндосовские!!