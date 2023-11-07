В Крыму отразили атаку 17 украинских беспилотников

08:36 7.11.2023

Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Отмечается, что всего по Крыму было выпущено украинской стороной 17 бпла самолетного типа. Обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке, а также во двор одного из частных домов в Орловке.

В результате инцидента пострадал мужчина, получивший перелом руки.

"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - говорится в заявлении губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам чиновника, серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе в результате отражения атаки бпла нет.