В Крыму отразили атаку 17 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Отмечается, что всего по Крыму было выпущено украинской стороной 17 бпла самолетного типа. Обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке, а также во двор одного из частных домов в Орловке. 

В результате инцидента пострадал мужчина, получивший перелом руки. 

"По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - говорится в заявлении губернатора Севастополя Михаила Развожаева. 

По словам чиновника, серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе в результате отражения атаки бпла нет. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 07.11.2023, 17:03
    Гость: не

    видать пиндосам Крыма (нашего Великого русского) как своих ушей.. Пиндосятину вышибли оттуда, и укропам там делать в Крыму нечего.. Пусть у себя в Алабаме-абабаме сидят и не хрюкают.. А то ишь чего захотели пиндосы: Крым им подавай на блюдечке с голубой каемочкой.. Пиндосята нам еще и нашу Алясочку вернут, твари подпиндосовские!!

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