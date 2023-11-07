Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
"В ходе переговоров с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы", — цитирует сообщение пресс-службы Кремля РИА Новости.
По итогам визита ожидается подписание "важных совместных документов". Кроме того, в программе мероприятия значатся заявления для СМИ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Блинкен и Макрон беседы с Токаевым уже провели.От России Токаев потребует поворота сибирских рек,иначе дружбы не получится.
Россия решила проблему Казахстана в 1991 году, выгнав его и все остальные средне-азиатские республики из Союза СССР против их воли, и даже не спросив их, следуя совету г..ды Солженицына "избавиться от среднеазиатского подбрюшья". Что, спустя 32 года передумали? Что-то я такого ни от кого в России не слышал. И гн..у Солженицына всё так же продолжают чествовать и называть "великим русским писателем" ...
А раньше не ездил ...
Видимо что-то идет не так?!
С подзатыльником и оплехуой в ухо бендерам.
Понятно что Западу пока не получилось раскачать Белоруссию из-за позиции Лукашенко,то по Казакстану дело пошло более успешно. Там еще во время Ел-Басы расцвела зеленым цветом антироссийская политика,а при его преемнике многовекторном Токаеве она уже дает плоды загоняя казахов на кровавый путь хохлов. Хотя Токаев намного умнее чем клоун Зе и не явный лакей Запада, но он в душе прозападник и скорее всего был завербован когда был дипломатом. Со стороны Кремля была совершена ошибка в поддержке Токаева во время бунта южан и сейчас Россия получает то что заслужила. Если бы сегодня вместо единого Казакстана существовали ТРИ самостоятельные образования на основе жузов,то проблемы превращения Казактана во второй после Юкрейн ударный кулак НАТО не было бы.
В своей жизни я несколько раз общался с казахами и понял что у них менталитет такой же как у татар и башкир и если бы не идиотизм алкаша на посту президента РФ,то Казахстан бы давно вошел в Союзное государство и никаких между нашими странами не было бы тяжелых проблем для решения которых гарант поехал к соседям.