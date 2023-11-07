Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан

Понятно что Западу пока не получилось раскачать Белоруссию из-за позиции Лукашенко,то по Казакстану дело пошло более успешно. Там еще во время Ел-Басы расцвела зеленым цветом антироссийская политика,а при его преемнике многовекторном Токаеве она уже дает плоды загоняя казахов на кровавый путь хохлов. Хотя Токаев намного умнее чем клоун Зе и не явный лакей Запада, но он в душе прозападник и скорее всего был завербован когда был дипломатом. Со стороны Кремля была совершена ошибка в поддержке Токаева во время бунта южан и сейчас Россия получает то что заслужила. Если бы сегодня вместо единого Казакстана существовали ТРИ самостоятельные образования на основе жузов,то проблемы превращения Казактана во второй после Юкрейн ударный кулак НАТО не было бы.

В своей жизни я несколько раз общался с казахами и понял что у них менталитет такой же как у татар и башкир и если бы не идиотизм алкаша на посту президента РФ,то Казахстан бы давно вошел в Союзное государство и никаких между нашими странами не было бы тяжелых проблем для решения которых гарант поехал к соседям.