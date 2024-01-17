В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии
В Башкирии местного активиста Фаиля Алсынова (Алчинова) приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти из-за его речи про мигрантов.
«Баймакский районный суд Башкортостана вынес приговор в отношении Алсынова, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судов республики.
Как сообщает пресс-служба судов, судом установлено, что 28 апреля 2023 года Алсынов выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры «с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии». В прошлом году активист участвовал в митингах против золотодобычи в регионе. Он был признан виновным «в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».
Изначально суд должен был огласить приговор Алсынову 15 января, однако заседание было перенесено. Оно проходило в закрытом формате. Перед зданием суда в понедельник и сегодня собрались сотни людей в знак поддержки активиста. Телеграм-канал «Куштау Байрам» пишет о задержаниях.
Дело против Алсынова связано с его речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых, по мнению следствия, негативно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне». Согласно лингвистической экспертизе, речь идет в том числе о выражении «кара халык», которое активист употребил в отношении жителей Башкирии. По словам Алсынова, он имел в виду «простой народ», однако эксперт посчитал это оскорблением (буквально фраза переводится как «черный народ»).
Фаиль Алсынов родился 7 декабря 1986 года в Башкирии. Он выступал за сохранение шихана Куштау. Планы Башкирской содовой компании по разработке месторождения на этой горе вызвали протесты. После них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее объявили экстремистской, после чего ликвидировали). Росфинмониторинг внес его в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Комментарии читателей Оставить комментарий
В массовых беспорядках, произошедших в Башкортостане, пострадали сотрудники правоохранительных органов.Lenta.ru
По версии следствия, ранее в соцсетях и мессенджерах были размещены призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда во время заседания по уголовному делу Фаиля Алчинова*.Накануне.Ru
«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.РБК
Всё закономерно. На всех углах крики об "забитых" русских, которых все, особенно украинцы, объедали и обирали. неблагодарные.Потому надо чтобы украинцев не было.
Скромней бы надо кричать в Федерации, где более 20-ти нац.республик тюркских и угро-финских, крошить батон на украинцев вообще чушь несусветная. Вот и пошло с Башкирии. В тексте нет ничего о татарах, а на митинге было, что башкиры сами хотят своё золото добывать , без армян, татар и мигрантов.
Вполне закономерно, что после такой политики центра будут проблемы В татарстане, Башкирии.И те, и другие считают что их угнетали. Что и говорить Взятие Казани у русских праздник, победили,территорию присоединили.
А для Татарстана? Не так давно это и было.
Осада и взятие Казани — центральный эпизод Третьего Казанского похода русских войск, предпринятого царём Иваном IV в июне-октябре 1552 года для укрепления восточных границ...
народа ?
а националист
всегда в средневековье. на украинцев посмотри
Только что прочитал в новостях о том, что в связи с вынесением этого обвинительного приговора в Башкирии произошли беспорядки, в которых пострадали и полицейские. И это только начало. Власть по причине своего откровенного лоббирования интересов мигрантов теряет доверие и поддержку народа. А на благодарность самих мигрантов она может не рассчитывать. Последние скорее ей нож в спину воткнут. И никто из народа ей на помощь не придет. Не достойна она народного доверия.