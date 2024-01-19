Верховный суд России счел феминитивы признаком причастности к ЛГБТ-движению

Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов

Верховный суд России (ВС) счел феминитивы — маркированные по женскому роду обозначения профессий и других существительных, такие как учительница, доярка, портниха, студентка — признаком принадлежности к «движению ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Текст решения ВС публикует портал «Свободные новости».

Как сообщило издание, Верховный суд назвал феминитивы «специфическим языком» и приравнял их к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров.

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)», — цитирует фрагмент решения Верховного суда Lenta.ru.

Также в документе говорится, что ЛГБТ-движение «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и стремится добиться для его участников закрепления определенных прав и свобод как на уровне общественного признания, так и на законодательном.

В ВС официально не комментировали опубликованный изданием документ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.01.2024, 20:25
    Гость: сергей-57

    тут даже и не знаешь, что сказать.
    немотствуют уста, как писал веничка ерофеев....

  5. 19.01.2024, 19:28
    Гость: Сердечник

    Затянув СВО Путин дал время Западу подготовиться к войне.
    Грядущие жертвы 3ей мировой на совести его.

Все комментарии (31)
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