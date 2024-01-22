Пересмотреть итоги войны 1939–1940 гг. Зачем Финляндии Карелия

Россия сегодня превратилась для Запада в тот самый камень преткновения, который стал непреодолимым препятствием для продолжения эксплуатации народов «третьих» стран и политики неоколониализма

Читаю в Сети и некоторых СМИ достаточно аргументированные, с точки зрения обывателя, материалы о новой проблеме, которую Россия «должна быстро купировать». Я о Финляндии и «горячих финских парнях», которые вдруг вспомнили о поражении своей страны в Советско-финской войне и жаждут теперь реванша и возвращения «исконно финских территорий».

Удивительно, как быстро мы увидели радикалов в Суоми. И как быстро среагировали на это наши СМИ. Почему-то до вступления Финляндии в НАТО мы не замечали этих самых радикалов или относились к ним спокойно, понимая, что в любой стране всегда существует некоторая часть общества, состоящая из недовольных. Именно недовольных. Неважно чем, не важно на что, но главное – это надо срочно изменить.

И вот уже появились разговоры о том, что финны готовятся к войне с Россией. Появились материалы о националистах из Active Club Finland, которые якобы спят и видят возвращение Карелии своей стране. При этом главный аргумент в пользу антироссийских взглядов клуба – это связь Active Club Finland с аналогичными организациями в США.

Да, это ультрас правого толка. Там, естественно, существует и «Финляндия для финнов» и «Финляндия для белых», и «Финляндия против ЛБГТ». Есть даже сторонники российских радикалов из РДК («Русский добровольческий корпус», запрещен в РФ), воюющих на стороне ВСУ.

Тот есть это сборище тех, кому не особо важен итог борьбы, им важна сама борьба. «Профессиональные борцы с системой» из числа радикально настроенной молодежи, которые никак не могут повзрослеть. Они известны местным правоохранителям и потому не опасны. Так, очередной клапан для выпускания пара в обществе.

Вышли на улицу, походили, поорали какие-то лозунги, похулиганили, получили очередные штрафы или какие-то другие меры воздействия и успокоились. Общество получило удовлетворение от сознания того, что может выйти на протест. Правительство обрело управляемый протест. Всем сестрам по серьгам. Эта система действует в большинстве стран Запада.

Зачем нас пытаются запугивать?



Вполне естественный вопрос, который возникает у любого человека, знакомого с географией и историей хотя бы на уровне школьной программы. Тут, я думаю, стоит напомнить, что же такое Финляндская республика. Это достаточно малонаселенная страна Северной Европы, жителей чуть больше 5,5 млн человек, они сосредоточены в южных и центральных областях.

Понятно, что надо быть очень большим идиотом, чтобы начинать войну с Россией с таким мобилизационным ресурсом и в таких условиях, которые существуют сегодня. Мы уже рассматривали вопрос о новых проблемах, которые появились у РФ после вступления Финляндии в НАТО. Аэродромы и порты этой страны теперь стали целями для наших ракет. Как и практически все места дислокации местных ВС и прочих военизированных формирований.

Россия сегодня превратилась для Запада в тот самый камень преткновения, который стал непреодолимым препятствием для продолжения эксплуатации народов «третьих» стран и политики неоколониализма. СВО наглядно показала американцам и европейцам, невозможность решать вопросы военным путем в современном мире. Россия успешно противостоит Западу.

Более того, экономика России оказалась более жизнеспособной, чем экономика Запада. Предприятия перестроились на выпуск военной продукции или продукции двойного назначения. И это гораздо сильнее пугает Запад, чем Российская Армия. Кстати, те, кто достаточно часто мониторят западные СМИ, прекрасно знают, что большинство американцев и европейцев верят в мощь американской армии и НАТО. В способность альянса без особых проблем разбить Русскую армию.

Наверное, это и является основной причиной попыток запугивания россиян новыми угрозами. Необходимо, чтобы мы начали увеличивать армию. Стали строить новые военные объекты. Запугать, чтобы использовать уже не раз проверенный метод подрыва нашей экономики – гонка вооружений! Напомню, как пример, «великий блеф», который прилично отбросил назад СССР в экономическом плане. Знаменитая программа «Звездные войны».

Увы, но даже понимая причины и цели действий Запада, мы все равно вынуждены реагировать и разворачивать новые соединения, увеличивать производство новых вооружений для обеспечения этих соединений и объединений. Это только на бумаге выглядит просто. В реальной жизни развернуть даже одну дивизию – это огромные затраты и гигантская работа по перестройке жизни в регионе дислокации соединения.

Так существует ли опасность со стороны Финляндии?



Действительно, может, не стоит реагировать на все эти разговоры и угрозы?

В конечном итоге, мы же не воспринимаем серьезно «других горячих парней» из прибалтийских вымиратов. Да и сами они прекрасно знают свое место и в ЕС, и в НАТО. И лают строго по команде хозяев, понимая, что если вдруг русскому медведю это надоест, он их просто съест, и никто из хозяев даже не дернется их спасать.

Как мне кажется, Финляндия необходима НАТО (понимай – США) совсем для другого. Зачем финнам Карелия? Чтобы «восстановить историческую справедливость»? Глупость. Территорий в Финляндии для того количества населения, которое там живет, с излишком. Как и в России. Бодаться с соседом, заведомо понимая, что проиграешь, глупо.

Посмотрите, что делают финны сегодня. Мелкие уколы в сторону России, вроде закрытия КПП и какие-то никому не интересные заявления. Мелкие пакостники. Такой «прыщик», который немного раздражает, но совершенно безопасен при использовании лечебной мази или макияжа. И так будет продолжаться до тех пор, пока уровень жизни простых финнов существенно снизится. Кстати, это уже происходит.

Мы, говоря о российско-финских отношениях, непонятно почему забываем, что Финляндия страна Северной Европы. Что Хельсинки вполне смогут претендовать на часть Арктики, т. е. выдвинуть претензии России на те территории, которые посчитают своими. Увы, но после того, что сегодня происходит на стратегических каналах (Суэцком и Панамском), на ключевые позиции выходит Северный морской путь. Да и шельф Северного Ледовитого океана достаточно интересен с точки зрения полезных ископаемых…

Это, кстати, ответ и на вопросы некоторых читателей о «странной любви» американцев к Швеции. О том, почему Вашингтон так усиленно проталкивает Швецию в члены НАТО. Причины те же. Замутить отношения стран Северной Европы и России и под шумок отхватить себе хоть что-то. И Финляндия, и Швеция должны стать, в случае обострения отношений, «руками» США, по типу Украины.

Вот если исходить из этой версии развития событий, можно допустить, с большой натяжкой, конечно, и конфликт в Карелии как отвлекающий удар. Пусть небольшой, но отвлекающий от других задач. Контроль над Арктикой стоит того.

А финны? Героически погибнут, защищая западную демократию, как погибают сегодня украинцы.

Итогов не будет



Увы, но я сегодня решил не делать выводов или подводить какие-то итоги. Просто потому, что события происходят прямо сейчас, когда вы читаете эти строки. Идет массированная идеологическая обработка населения Финляндии.

Несколько дней назад я разговаривал с финном, владельцем небольшой приграничной гостиницы, с которым познакомился очень давно. От его владений до границы буквально сотня метров. Это никогда никого не смущало. Что с финской, что с российской стороны эта граница носила чисто декоративный характер. Зачем пробираться нелегально, если можно просто проехать КПП на авто?

Теперь же старичок каждое утро начинает с того, что идет на границу своих владений, туда, где стоит столбик с объявлением о том, что граница находится через сто метров, и внимательно осматривает территорию на предмет проникновения в Финляндию «русских нелегалов» или «ДРГ». Увы, телевизор работает…

Арктика как приз... Наверное, самый главный приз XXI века... Игра стоит свеч, а люди... А что люди? Расходный материал политиков, не более того. Идет фрагментация мира по-новому, как я уже писал в другом материале. Перестройка, перепрошивка, переделка, называть процесс можно как угодно. Но сути это не меняет. Разрываем старые швы и делаем новые...

Перешиваем, перекраиваем мир для новых условий сосуществования государств и народов.

