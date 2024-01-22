Кабмин поддержал размещение флага РФ на зданиях образовательных организаций

17:00 22.01.2024

В правительстве России подготовили отзыв на законопроект, предлагающий распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности положения закона о постоянном размещении государственного флага на их зданиях или территориях, сообщают «Ведомости».

Автор инициативы – глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). Изменения вносятся в ст. 4 закона «О государственном флаге РФ». Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, говорится в отзыве.

Госфлаг согласно закону вывешивается на зданиях любых организаций независимо от форм собственности в дни государственных праздников РФ, а также поднимается во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий.

Все образовательные организации обладают правом на использование флага при проведении торжественных мероприятий. Принимая во внимание практику использования этого права, можно сделать вывод, что дополнительных бюджетных средств на эти цели не потребуется, заключает правительство, поддерживая инициативу.