Кабмин поддержал размещение флага РФ на зданиях образовательных организаций
В правительстве России подготовили отзыв на законопроект, предлагающий распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности положения закона о постоянном размещении государственного флага на их зданиях или территориях, сообщают «Ведомости».
Автор инициативы – глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»). Изменения вносятся в ст. 4 закона «О государственном флаге РФ». Законопроект разработан с целью формирования у детей и молодежи на всех этапах образовательной деятельности общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, говорится в отзыве.
Госфлаг согласно закону вывешивается на зданиях любых организаций независимо от форм собственности в дни государственных праздников РФ, а также поднимается во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий.
Все образовательные организации обладают правом на использование флага при проведении торжественных мероприятий. Принимая во внимание практику использования этого права, можно сделать вывод, что дополнительных бюджетных средств на эти цели не потребуется, заключает правительство, поддерживая инициативу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
слава богу такого идиотизма даже в ссср не было,сейчас просто флагомания ,по всюду флаги над тюрьмой,полицией на каждом платном туалете и в каждом кабинете по 3 флага .
Давно пора было это сделать. Американцы на каждом сарае у себя флаги вешают и гордятся этим. Чем мы хуже? Патриотизм и начинается с флага страны!
Над детскими садами и родильными домами скоро вывесят, чтобы сразу и патриотизм воспитывался. И зачатие тоже, чтобы с вымпелом. Наверно уже отопление везде дали, не иначе.
Эта вшивая Дума вместе с этим вшивым Кабмином лучше озаботились бы присутствием на мировых спортивных соревнованиях Российского флага с исполнением государственного гимна, а кому их пронести перед трибунами держа одной вытянутой рукой в России есть.
Над рейстагом висел флаг СССР, красного цвета. Там его повесили воевавшие за него деды.
Потом эти деды повесили других дедов-воинов, воевавших под триколором.
Сейчас триколор флаг РФ.