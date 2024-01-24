В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных
Российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых везли для обмена, потерпел крушение в Белгородской области, сообщило Минобороны.
"Около 11.00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уничтожены их же военнопленные.
В виде хохлов! Жалко экипаж и сопровождающих.
Хохлы уже списки этих "боеприпасов" пересылают друг другу.
из Белгорода (30 км от украинской границы) это самолет мог везти украинских пленных? И что это за расточительство такое: возить пленных дорогим самолетом?
И что это за такая беспечность: на шестьдесят пять пленных аж три сопроводжающих?
А как это ещё объяснить? Авария или вина экипажа?