В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных

Российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, которых везли для обмена, потерпел крушение в Белгородской области, сообщило Минобороны.

"Около 11.00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <...> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 24.01.2024, 15:31
    Гость: И куда же

    из Белгорода (30 км от украинской границы) это самолет мог везти украинских пленных? И что это за расточительство такое: возить пленных дорогим самолетом?
    И что это за такая беспечность: на шестьдесят пять пленных аж три сопроводжающих?

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