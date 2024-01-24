МВД Якутии призвало не выходить на митинги после убийства местного жителя

11:02 24.01.2024

МВД Якутии призвало население не поддаваться на провокации, которые стали распространяться в социальных сетях и мессенджерах после произошедшего в республике в воскресенье убийства. Как стало известно «Коммерсанту», задержан 18-летний уроженец Таджикистана, который зарезал местного жителя.

«В сети интернет распространяются призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий на площадях города Якутска. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка»,— говорится в обращении МВД. Призывы о сборах активистов распространялись в мессенджерах и социальных сетях. В среду, 24 января, жители Якутии столкнулись с перебоями в работе мессенджеров Whatsapp и Telegram.

Инцидент произошел в одном и клубов Якутска. Конфликт на бытовой почве вспыхнул между уроженцем Таджикистана и 23-летним местным жителем. На следующий день якутянин узнал через соцсети адрес оппонента и выехал к нему домой с двумя своими знакомыми. В ходе потасовки три молодых человека получили ножевые ранения, от которых скончался мужчина 26 лет. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 22 января. В территориальное подразделение СК России также доставлены другие участники конфликта.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что взял дело под личный контроль. «В Якутске в результате конфликта погиб молодой человек, уроженец Намского улуса. Я приношу искренние соболезнования его близким. Это большое горе для семьи,— сказал он.— Будем жестко пресекать любые попытки дестабилизировать наше общество. Главный подозреваемый родом из Таджикистана является гражданином России. Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе».