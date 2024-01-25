Кабмин планирует увеличить долю патриотической молодежи до 70% к 2030 году
Правительство России намерено увеличить долю проактивной, патриотически настроенной молодежи с 40% в 2024 году до 70% к 2030 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Стратегии молодежной политики РФ. Молодежью, согласно документу, признаются лица в возрасте от 14 до 35 лет. Методика расчета доли патриотически настроенной молодежи в России в стратегии не приводится.
Согласно документу, увеличивать процент патриотической молодежи планируется, в частности, с помощью содействия занятости молодых людей, развития "традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров", создания условий для развития молодежного волонтерства, молодежных общественно-государственных объединений и органов молодежного самоуправления.
Ответственным за достижение указанных в стратегии статистических показателей назначено Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В числе прочего в документе заявлено, что до 2030 года правительство планирует увеличить долю молодых людей, верящих в возможность самореализации в России, до 84%. По оценке, приведенной в стратегии, в 2024 году этот показатель в молодежной среде достигает 72%.
Кроме того, в документе указано, что Росмолодежь должна содействовать увеличению к 2030 году доли молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные духовно-нравственные ценности, до 83%. Утверждается, что в 2024 доля таких людей в молодежной среде составляет 71%.
Работа над Стратегией молодежной политики до 2030 года ведется по поручению президента России Владимира Путина от 22 декабря 2022 года. В сентябре прошлого года руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, выступая перед депутатами Госдумы, заявила, что доля молодежи, испытывающей гордость за Россию, увеличилась в 2023 году до 91% с 46% в 2020 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять пена...
стерпит
Интересно, где вы все видите рыночную экономику? Рыночник Гайдар славл рыночную экономику, но говорил, что самим делать ничего не надо, что надо купим. И кто правит экономикой для своих, рынок?
То, что они хотят получить к патриотизму не имеет никакого отношения.
Очень надеюсь, что к 2030году ещё меньше молодёжи будет путать понятие Отечество с понятием Его Превосходительство. Всё к тому идет.Вот это будет правильно.