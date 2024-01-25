Кабмин планирует увеличить долю патриотической молодежи до 70% к 2030 году

© KM.RU, Алексей Белкин

Правительство России намерено увеличить долю проактивной, патриотически настроенной молодежи с 40% в 2024 году до 70% к 2030 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект Стратегии молодежной политики РФ. Молодежью, согласно документу, признаются лица в возрасте от 14 до 35 лет. Методика расчета доли патриотически настроенной молодежи в России в стратегии не приводится.

Согласно документу, увеличивать процент патриотической молодежи планируется, в частности, с помощью содействия занятости молодых людей, развития "традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров", создания условий для развития молодежного волонтерства, молодежных общественно-государственных объединений и органов молодежного самоуправления.

Ответственным за достижение указанных в стратегии статистических показателей назначено Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В числе прочего в документе заявлено, что до 2030 года правительство планирует увеличить долю молодых людей, верящих в возможность самореализации в России, до 84%. По оценке, приведенной в стратегии, в 2024 году этот показатель в молодежной среде достигает 72%.

Кроме того, в документе указано, что Росмолодежь должна содействовать увеличению к 2030 году доли молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные духовно-нравственные ценности, до 83%. Утверждается, что в 2024 доля таких людей в молодежной среде составляет 71%.

Работа над Стратегией молодежной политики до 2030 года ведется по поручению президента России Владимира Путина от 22 декабря 2022 года. В сентябре прошлого года руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, выступая перед депутатами Госдумы, заявила, что доля молодежи, испытывающей гордость за Россию, увеличилась в 2023 году до 91% с 46% в 2020 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.01.2024, 06:42
    Гость: Алексей

    Интересно, где вы все видите рыночную экономику? Рыночник Гайдар славл рыночную экономику, но говорил, что самим делать ничего не надо, что надо купим. И кто правит экономикой для своих, рынок?

  5. 26.01.2024, 05:44
    Гость: *

    Очень надеюсь, что к 2030году ещё меньше молодёжи будет путать понятие Отечество с понятием Его Превосходительство. Всё к тому идет.Вот это будет правильно.

Все комментарии (43)
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