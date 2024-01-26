Пилот аварийно севшего в Афганистане самолета рассказал подробности ЧП

Два пилота и два медика, находившиеся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, сегодня прилетели в Москву рейсом из Дубая.

Пилот Аркадий Грачев заявил, что причиной крушения стали технические проблемы. "В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы", — приводит его слова РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что выжившие провели на морозе полтора дня, им приходилось "жечь шнурки", чтобы согреться.

"Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне", — сообщил пилот.

Кроме того, он опроверг публикации в афганских СМИ, что на борту было больше миллиона долларов наличными, которые после катастрофы кто-то украл.

Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Самолет летел из Таиланда в Москву с двумя техническими посадками. Он выполнял частный медицинский эвакуационный рейс. На борту находились шесть человек: два пилота и два врача, а также супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2024, 16:48
    Гость: И.В.С.

    Этот "совладелец" хренов вам сейчас напоет...обобрали и угрохали клиентов,бабло колотили на старом драндулете,успели,видите ли нос задрать,чтобы салоном грохнуться,спасая свои поганые шкуры.Жулье.
    Отвратительная история.

  3. 26.01.2024, 14:25
    Гость: stalker

    Это он следакам путь рассказывает, т.к. по факту авиакатастрофы имеются погибшие. А значит, уголовного дела не избежать.

  4. 26.01.2024, 13:52
    Гость: Алексей

    Блестящий уровень технического обслуживания, за полет оба двигателя вышли из строя.

Все комментарии (9)
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