Песков: Россия не отказывается от требований нейтральности Украины

Песков

Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе абсолютно не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждениями о том, что Россия якобы зондирует возможность проведения переговоров с США об урегулировании кризиса вокруг Украины, пишет ТАСС. В частности, по утверждениям источника, которые привело агентство, Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.

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