Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах Путина принять в них участие, пишет "Интерфакс".

Песков перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. "Есть штаб, есть председатель штаба", - сказал он.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 29.01.2024, 19:29
    Гость: TY

    Т.е. кандидат даже не померяется ораторским искусством, находчивостью, знаниями, программой действий с другими кандидатами? В любых выборах, если это выборы, главным является отбор, а не сами выборы. Из 2-х оставшихся кандидатов, которые по определению будут лучшими, пусть народ выберет одного, кто красивше. А то, что сейчас происходит, это не выборы. Это простое втюхивание единственного "выбора". Если бы нам природа втюхивала единственный эволюционный "выбор", то нас (человечество) обезьяны победили бы еще миллионы лет назад. Ну а так нас (русских) победят да кто угодно, кому не лень. Не сегодня, так завтра. Часы истории то тикают.

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