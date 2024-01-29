16:51 29.01.2024

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах Путина принять в них участие, пишет "Интерфакс".

Песков перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. "Есть штаб, есть председатель штаба", - сказал он.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.