Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент не участвует в предвыборных дебатах", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планах Путина принять в них участие, пишет "Интерфакс".
Песков перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. "Есть штаб, есть председатель штаба", - сказал он.
Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нужно заниматься освоением луны,арктики и антарктики.
А учавствовать - да.
со Сталиным тоже дебатировали.Потом жалели
Т.е. кандидат даже не померяется ораторским искусством, находчивостью, знаниями, программой действий с другими кандидатами? В любых выборах, если это выборы, главным является отбор, а не сами выборы. Из 2-х оставшихся кандидатов, которые по определению будут лучшими, пусть народ выберет одного, кто красивше. А то, что сейчас происходит, это не выборы. Это простое втюхивание единственного "выбора". Если бы нам природа втюхивала единственный эволюционный "выбор", то нас (человечество) обезьяны победили бы еще миллионы лет назад. Ну а так нас (русских) победят да кто угодно, кому не лень. Не сегодня, так завтра. Часы истории то тикают.
Ставленник еврейского олигархата не считает нужным что-то говорить гоям.