Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Документ был подписан 29 января на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

Кроме того, российский и белорусский лидеры подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития до 2035 года и резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.

Также была подписана резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства России и Белоруссии и постановление о присуждении премий в области литературы и искусства за 2023–2024 годы.

Ко всему прочему президенты подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Помимо этого, у Союзного государства появится свой медиахолдинг. Соответствующее постановление также было подписано в ходе встречи двух лидеров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.01.2024, 00:06
    Гость: Кстати...

    В 2024 году Беларуси надо выплатить около 2 млрд долларов валютного долга.
    В 2022-2023 г. Россия позволила Минску рефинансировать и реструктуризировать часть задолженности.
    В структуре внешнего долга 35,57 млрд долларов приходились на иностранную валюту, а 1,09 млрд – на национальную.
    Краткосрочный внешний долг составил 10,14 млрд долларов, долгосрочный – 26,52 млрд долларов.
    Как будет на этот раз?

  4. 29.01.2024, 23:50
    Гость: blog2038,.

    Не забывайте - поскольку Лукашенко нелигитимный президент, узурпатор, этот договор может быть отброшен в сторону при первой же возможности.

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