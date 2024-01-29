Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года

20:42 29.01.2024

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Документ был подписан 29 января на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

Кроме того, российский и белорусский лидеры подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития до 2035 года и резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.

Также была подписана резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства России и Белоруссии и постановление о присуждении премий в области литературы и искусства за 2023–2024 годы.

Ко всему прочему президенты подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Помимо этого, у Союзного государства появится свой медиахолдинг. Соответствующее постановление также было подписано в ходе встречи двух лидеров.