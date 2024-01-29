Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы. Документ был подписан 29 января на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге, пишут "Известия".
Кроме того, российский и белорусский лидеры подписали декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве, постановление о стратегии научно-технического развития до 2035 года и резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры.
Также была подписана резолюция об урегулировании вопросов собственности Союзного государства России и Белоруссии и постановление о присуждении премий в области литературы и искусства за 2023–2024 годы.
Ко всему прочему президенты подписали постановления об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Помимо этого, у Союзного государства появится свой медиахолдинг. Соответствующее постановление также было подписано в ходе встречи двух лидеров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
быдломассы
сколько белорусов воюет за бандеровцев?
В 2024 году Беларуси надо выплатить около 2 млрд долларов валютного долга.
В 2022-2023 г. Россия позволила Минску рефинансировать и реструктуризировать часть задолженности.
В структуре внешнего долга 35,57 млрд долларов приходились на иностранную валюту, а 1,09 млрд – на национальную.
Краткосрочный внешний долг составил 10,14 млрд долларов, долгосрочный – 26,52 млрд долларов.
Как будет на этот раз?
Не забывайте - поскольку Лукашенко нелигитимный президент, узурпатор, этот договор может быть отброшен в сторону при первой же возможности.
По Уралу или По Байкалу??!!