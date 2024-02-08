Названа дата возможного оглашения послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в губернаторском корпусе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин обратится к Федеральному собранию в конце февраля — начале марта.

По словам собеседников агентства, несколько губернаторов российских регионов уже подстроили свои графики под возможную дату послания Путина Федеральному собранию. Так, у одного из глав регионов "послание стоит в графике на 28 февраля", при этом отмечается, что дата до сих пор под вопросом.

Последний раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022 году послание не оглашалось. Сам президент объяснил, что это связано с "большой динамикой событий".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2024, 18:42
    Гость: Отразилось уже.

    Начал бить Зеленского под видом спасения даже не россии(почила), а РФ.

Все комментарии (8)
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