Интервью Путина Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2:00 (МСК)

Американский журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в соцсети, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на его сайте в 18:00 по времени Восточного побережья США (2:00 мск 9 февраля), пишет "Коммерсант".

Такер Карлсон прибыл в Россию в конце прошлой недели. 6 февраля он заявил, что возьмет интервью у российского президента. 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже дал интервью американскому журналисту.

Карлсон, объясняя решение добиться интервью, отмечал, что работа журналиста заключается том, чтобы информировать людей. По его словам, спустя почти два года с начала спецоперации России на Украине "большинство американцев не в курсе ситуации, у них нет реального представления о том, что происходит в этом регионе", пишет "Интерфакс".

Он отметил, что не намерен навязывать какие бы то ни было идеи зрителям, поскольку считает, что каждый, посмотрев интервью, сможет сформировать собственную точку зрения на события в России и на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2024, 18:40
    Гость: Геоценр

    Точно, точно! Белые придут, грабят. Красные придут, грабят. Куда бедному крестьянину податься?(ц)

  3. 08.02.2024, 18:32
    Гость: Геоценр

    Ты что, ревнуешь. Так, говорят, что он может стать вицепрезидентом. А это, как говорится, меняет дело.

Все комментарии (61)
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