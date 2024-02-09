В российских городах с мягким климатом вырос спрос на обогреватели

08:15 9.02.2024

Россияне стали чаще покупать отопительные приборы. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитиков, в декабре 2023 года продажи товаров этой категории увеличились на 9% по сравнению аналогичным периодом годом ранее.

При этом, наиболее высокий спрос зафиксирован в в городах с мягким климатом: в Краснодаре (+32%), Воронеже (+22%) и Ростове-на-Дону (+18%).

А вот в городах с более суровым климатом, таких как Пермь и Челябинск, популярность обогревателей снизилась (на 50 и 44 процента соответственно). Продажи устройств для обогрева также снизились в Волгограде (–28%), Нижнем Новгороде (–27%) и Омске (–8%).

В Москве спрос на отопительное оборудование увеличился на 16%, в Санкт-Петербурге — на 35%. В Екатеринбурге стали покупать такие товары на 24% чаще. А в Казани динамики в декабре не наблюдалось вовсе.

Объяснить причины таких изменений аналитики не смогли.