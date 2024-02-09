Более четверти россиян занимаются частными услугами

Более четверти россиян оказывают частные услуги, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков.

Согласно данным опроса, 27% россиян оказывают частные услуги, из них 22% отметили, что это является для них подработкой, а для 5% - основной работой.

Наибольшее число частников занимаются бытовыми услугами (18%) и строительством (17%). Далее следуют сфера дизайна (15%), образование (14%), транспортные услуги (7%) и медицина (4%). В варианте "Другое" 42% опрошенных отметили туризм, кулинарию и сферу ухода за собой. 

"Запрос на подработку у россиян растет. В 2023 году по сравнению с 2022 годом спрос на дополнительную работу вырос на 14%. В 2024 году этот тренд будет развиваться. Оказание частных услуг дает в первую очередь возможность заработать дополнительные деньги. Однако некоторые таким образом осваивают новые профессии, а также получают новые навыки", - пояснили эксперты.

Сами респонденты отметили, что работа на себя им дает свободу в выборе объема и графика работы (66%), а также дополнительный доход.  34% россиян рассказали, что им важно работать из любого места и не тратить время на дорогу. Немного меньше опрошенных (32%) считают, что, оказывая частные услуги, можно зарабатывать столько же или больше, чем работая по найму. 24% отметили низкие налоги для самозанятых.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 09.02.2024, 15:25
    Гость: ОПЯТЬ НЕДОВОЛЬН

    а эти зарабатывают за других. Короче: - где бы не "работать", лишь бы не работать! З-

    А ЧТО НЕ ТАК?
    Всё как в США, большинтсво ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГ.

    Мо сквич, а мМосквич! Где работать-то? в магазине на чеченцев. или водителем в Яндекс-такси?

    1.Наибольшее число частников занимаются бытовыми услугами (18%)
    пошив и ремонт одежды.
    2.образование (14%), -репетиторство

    3.транспортные услуги (7%) - извоз и перевозка грузов. Мебель изх магазина достаивь.

    4. Строительство - ремонты9и не надо махать руками- русские, местные тоже ЭТО УМЕЮТ и днелают)

    По утверждению лузера под ником Москвич -это ничего не стоит и называется

    +"Срубил" деньги из "воздуха кинув" ближнего, и стал, как сейчас модно выражаться "успешным"! =
    А ВЫ МОЖЕТЕ быть репетитором по физике. математике. умеете шить и ремонтировать одежду.делать качественный ремонт.
    ВСЁ ЭТО ТРУД.ВСЁ ЭТО ВОСТРЕБОВАНО.

  5. 09.02.2024, 15:16
    Гость: Юри_й

    считаю вот это и есть настоящий капитализм. Сам много раз заказывал работы электриков, водопроводчиков и тд через авито, люди сами на себя работают. У таких и цены нормальные, и делают на совесть. Вот там рука рынка решает. Будешь цену гнуть или плохо делать, к тебе обращаться перестанут.

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