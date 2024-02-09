Более четверти россиян занимаются частными услугами

09:20 9.02.2024

Более четверти россиян оказывают частные услуги, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков.

Согласно данным опроса, 27% россиян оказывают частные услуги, из них 22% отметили, что это является для них подработкой, а для 5% - основной работой.

Наибольшее число частников занимаются бытовыми услугами (18%) и строительством (17%). Далее следуют сфера дизайна (15%), образование (14%), транспортные услуги (7%) и медицина (4%). В варианте "Другое" 42% опрошенных отметили туризм, кулинарию и сферу ухода за собой.

"Запрос на подработку у россиян растет. В 2023 году по сравнению с 2022 годом спрос на дополнительную работу вырос на 14%. В 2024 году этот тренд будет развиваться. Оказание частных услуг дает в первую очередь возможность заработать дополнительные деньги. Однако некоторые таким образом осваивают новые профессии, а также получают новые навыки", - пояснили эксперты.

Сами респонденты отметили, что работа на себя им дает свободу в выборе объема и графика работы (66%), а также дополнительный доход. 34% россиян рассказали, что им важно работать из любого места и не тратить время на дорогу. Немного меньше опрошенных (32%) считают, что, оказывая частные услуги, можно зарабатывать столько же или больше, чем работая по найму. 24% отметили низкие налоги для самозанятых.