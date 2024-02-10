Россия расторгла договоры аренды на участки для посольства Украины

Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с сообщениями относительно решения Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка под посольством России на Украине.

"Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - приводит ее слова ТАСС

"Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована", - указала Захарова.

Представитель российского дипведомства подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.02.2024, 21:10
    Гость: Вероятно

    потому, что кому-то только сейчас понадобилась эта земля, либо за неё наконец-то дали ожидаемую сумму.

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