Россия расторгла договоры аренды на участки для посольства Украины
Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с сообщениями относительно решения Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка под посольством России на Украине.
"Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - приводит ее слова ТАСС.
"Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована", - указала Захарова.
Представитель российского дипведомства подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может быть, как последние 30 лет, надеялись на Януковича?
Может хоть это поможет победить.
потому, что кому-то только сейчас понадобилась эта земля, либо за неё наконец-то дали ожидаемую сумму.
Мне другое интересно - почему только сейчас .
надеялись на договорняк?