Россия расторгла договоры аренды на участки для посольства Украины

18:05 10.02.2024

Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с сообщениями относительно решения Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка под посольством России на Украине.

"Действительно, в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. Как известно, в дипломатии существует принцип взаимности. В связи с этим Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве", - приводит ее слова ТАСС.

"Украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована", - указала Захарова.

Представитель российского дипведомства подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России.