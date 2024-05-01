На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники

Минобороны РФ в Парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Часть техники была захвачена в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Экспозиция размещена на площадке перед музеем Победы. Здесь представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.

Кроме того, на выставке можно увидеть бронированные автомобили AT105 Saxon и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90.

Также показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".

Накануне на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Основное её предназначение - эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

За насколько часов до открытия, в ночь на 1 мая сюда привезли ещё два образца американской техники - танк M1 Abrams и выполненную на его основе штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Её основное предназначение - проделывание проходов в минных полях. Abrams и M1150 были захвачены при ведении наступательных действий в районе Бердычей на авдеевском направлении.

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