ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

13:10 3.05.2024

Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России.

"Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. <...> При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ РИА Новости.

Речь идет о российском гражданине 1976 года рождения, входившем в запрещенную украинскую террористическую организацию. Он приехал из Литвы в марте этого года.

По данным силовиков, он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.

Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank.

Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

В результате дальнейшего расследования диверсанта обнаружили и ликвидировали в Ленинградской области. У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшим его эвакуацию из России после терактов.

Переписка с куратором показала, что украинский агент обучался минно-взрывному делу и стрельбе в литовском городе Пабраде. В дальнейшем планировалось его участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, украинская террористическая организация собиралась "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, она планировала теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей, в частности — поджечь кинотеатр в Риге во время сеанса.