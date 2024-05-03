ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России
Силовики ликвидировали агента военной разведки Украины, готовившего серию терактов в России.
"Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. <...> При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ РИА Новости.
Речь идет о российском гражданине 1976 года рождения, входившем в запрещенную украинскую террористическую организацию. Он приехал из Литвы в марте этого года.
По данным силовиков, он планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.
Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank.
Уголовное дело возбудили по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
В результате дальнейшего расследования диверсанта обнаружили и ликвидировали в Ленинградской области. У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшим его эвакуацию из России после терактов.
Переписка с куратором показала, что украинский агент обучался минно-взрывному делу и стрельбе в литовском городе Пабраде. В дальнейшем планировалось его участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, украинская террористическая организация собиралась "полностью искоренить все русское" в странах Прибалтики, она планировала теракты в православных церквях и местах пребывания русскоязычных жителей, в частности — поджечь кинотеатр в Риге во время сеанса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он отстреливался, как пишут. Была бы это глупая девица, вроде Треповой, была бы жива.
Сказки венского леса.Настоящих не ловят ,а это для отчета с понтом работают
Как можно было спокойно впустить из литвы(!!!) этого заведомого тарантула и гаденыша ???Непонятно это.
диверсантами не машут.
часовню тоже он развалил ?