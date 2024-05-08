Около десяти тысяч ветеранов войны получили по 10 тысяч руб. ко Дню Победы
Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 мая, сообщил Соцфонд.
"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в России и Прибалтике", — цитирует сообщение РИА Новости.
Размер выплаты — десять тысяч рублей. Ее перечислили в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.
С учетом этих денег средний доход участников и инвалидов войны по линии Соцфонда — 64,6 тысячи рублей в месяц, отметили в организации.
Ежегодно выплачивать гражданам России, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, по десять тысяч рублей ко Дню Победы поручил Владимир Путин в 2019 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что еще живы ветераны войны?
КАКОЙ ПОЗОР!!! ЛУЧШЕ БЫ УЖ ВООБЩЕ НЕ ВЫПЛАТИЛИ, ЧЕМ ТАКУЮ ПОЗОРНУЮ ПОДАЧКУ ВЕТЕРАНАМ, КОТОРЫХ И ТАК МАЛО УЖЕ ОСТАЛОСЬ..ПОЗОР!! САМИ КАК ЖИРУЮТ, А ЛЮДЕЙ В ЧЕРНОМ ТЕЛЕ ДЕРЖАТ..ЧТО ЗА ЛИЦЕМЕРИЕ!!
и снова в россии самые маленькие пособия.В казахстане в 62 раза больше как и в других странах азии в разы больше вот вам забота о ветеранах
ролик "10 тысяч за Победу, 500 тысяч за поражение?" на сайте Главред Борисенко. Там рассказано сколько платят ветеранам в Казахтане и испанцам Голубой дивизии, которые осаждали Ленинград.
Посмотри на фото. Им по 97?