Около десяти тысяч ветеранов войны получили по 10 тысяч руб. ко Дню Победы

11:49 8.05.2024

Почти десять тысяч россиян — ветеранов Великой Отечественной войны, живущие в России и трех прибалтийских республиках, получили ежегодную выплату к 9 мая, сообщил Соцфонд.

"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в России и Прибалтике", — цитирует сообщение РИА Новости.

Размер выплаты — десять тысяч рублей. Ее перечислили в апреле вместе с пенсиями и дополнительным материальным обеспечением.

С учетом этих денег средний доход участников и инвалидов войны по линии Соцфонда — 64,6 тысячи рублей в месяц, отметили в организации.

Ежегодно выплачивать гражданам России, проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, по десять тысяч рублей ко Дню Победы поручил Владимир Путин в 2019 году.