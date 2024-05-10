Матвиенко предложила три кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Совфед направил список из трех кандидатов на должность главы Счетной палаты, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. В него вошли сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук.
«Ожидаем представление президента для назначения на должность. Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление», — цитирует Матвиенко РБК.
Артамонов с 2020 года представляет Калужскую область в Совфеде, предыдущие 20 лет он возглавлял этот регион. Изотова исполняет обязанности председателя Счетной палаты с ноября 2022 года, когда этот пост покинул Алексей Кудрин. Ковальчука в марте назначили заместителем руководителя Контрольного управления президента, до этого он возглавлял «Интер РАО».
Согласно статье 7 федерального закона «О Счетной палате», Совет Федерации должен внести президенту не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Глава государства выбирает одну из них и отправляет ее в верхнюю палату на утверждение. При этом у президента есть право выдвинуть свою кандидатуру и направить ее в Совет Федерации.
До декабря 2022 года полномочия по назначению председателя Счетной палаты были у Государственной думы, однако затем в федеральный закон были внесены изменения. Нижней палате Федерального собрания были переданы полномочия по утверждению заместителя председателя Счетной палаты.
Пост председателя Счетной палаты остается вакантным с ноября 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сколько среди этих кандидатов евреев?Неужели все?
Сватали Белоусова,но предложили слабаков не имеющих авторитета. Это связано с тем что клептократам не нужна сильная Счетная палата РФ так как иначе многим придется отвечать перед законам за экономические преступления. Бюджет это кормушка для бизнеса,а для чиновников поле чудес где растут взятки и откаты.
А вы друзья,как ни садитесь..)
А почему ни Глазьева?, а в помощники ему Грудинина.
Они там хоть закусывают?