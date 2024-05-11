Путин учредил звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом почетном звании. Как говорится в документе, «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы» в стране учреждается почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Общее число почетных званий достигло 70, пишет «Коммерсант».

Указом также устанавливается положение о новом звании. Оно может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также другим работникам избиркомов. Звание дается за заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитии избирательной системы, повышении правовой культуры избирателей и за другую работу.

Учредить почетное звание для работников избиркомов ранее предлагала Общественная палата РФ. Это объяснялось работой избиркомов в Донбассе и Новороссии во время обстрелов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.05.2024, 15:44
    Гость: Сердечник фику

    Когда саранча питается, слышен треск.
    Если она сыта, то стоит тишина.
    Когда она начинает гадить в интернете, то значит скоро оголодает и снова затрещит.

  3. 11.05.2024, 15:38
    Гость: Сердечник

    Никто не сомневается, что организовать выборы, да при этом с получением заранее заданного результата в обстановке работы избиркомов во время обстрелов в регионах всей европейской части РФ дорогого стоит. Но вызывает вопрос, насколько долго ожидают наши власти подобные обстоятельства при проведении выборов, если увековечивают указом появление таких заслуг и в будущем?

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