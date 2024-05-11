Путин учредил звание «Заслуженный работник избирательной системы»

12:00 11.05.2024

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом почетном звании. Как говорится в документе, «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы» в стране учреждается почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Общее число почетных званий достигло 70, пишет «Коммерсант».

Указом также устанавливается положение о новом звании. Оно может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также другим работникам избиркомов. Звание дается за заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитии избирательной системы, повышении правовой культуры избирателей и за другую работу.

Учредить почетное звание для работников избиркомов ранее предлагала Общественная палата РФ. Это объяснялось работой избиркомов в Донбассе и Новороссии во время обстрелов.