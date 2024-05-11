Путин учредил звание «Заслуженный работник избирательной системы»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом почетном звании. Как говорится в документе, «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы» в стране учреждается почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Общее число почетных званий достигло 70, пишет «Коммерсант».
Указом также устанавливается положение о новом звании. Оно может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также другим работникам избиркомов. Звание дается за заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитии избирательной системы, повышении правовой культуры избирателей и за другую работу.
Учредить почетное звание для работников избиркомов ранее предлагала Общественная палата РФ. Это объяснялось работой избиркомов в Донбассе и Новороссии во время обстрелов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда саранча питается, слышен треск.
Если она сыта, то стоит тишина.
Когда она начинает гадить в интернете, то значит скоро оголодает и снова затрещит.
тогда Ой
Никто не сомневается, что организовать выборы, да при этом с получением заранее заданного результата в обстановке работы избиркомов во время обстрелов в регионах всей европейской части РФ дорогого стоит. Но вызывает вопрос, насколько долго ожидают наши власти подобные обстоятельства при проведении выборов, если увековечивают указом появление таких заслуг и в будущем?
Д.Медведев назвал Чурова волшебником за хорошо посчитанные голоса.
Все эти звания объединяются одним: "Собчачники"...