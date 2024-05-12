В Белгороде после попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд в многоэтажке

В Белгороде в многоэтажном доме на улице Щорса обрушился подъезд, сообщает РИА Новости.

Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла из-за удара украинских военных.

Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", — написал он в Telegram.

Как уточняется, украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.

По данным SHOT, на данный момент известно о 4 погибших и 16 пострадавших. Несколько жителей в тяжёлом состоянии. Под завалами могут находиться ещё около 20 человек. Источник телеграм-канала 112 говорит о пяти погибших. К дому приехали волонтёры и военные, чтобы помогать искать людей.

Телеграм-канал Mash пишет, что количество пострадавших выросло до 30 человек, среди них один ребёнок и один младенец. Люди кричат под завалами рухнувшего подъезда. Местные говорят, что крик слышно за сто метров от места трагедии.

Сейчас проводится эвакуация жителей, есть угроза обрушения всего дома.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2024, 18:45
    Гость: почесок

    Об этом же подумал - плохо строили.
    Панельки не должны складываться как карточный домик, даже от прямых попаданий бомб продолжают стоять. Это железобетон.
    А тут какое-то арабское строительство.

  2. 12.05.2024, 18:40
    Гость: МО РФ сообщило:

    "В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"... Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород". Инфа с INTERFAX.RU
    Получается, претензии к ВСУ снимаются. На войне - как на войне.
    Когда планировали СВО, знали, что на вооружении ВСУ более сотни "Точек-У", и, надо полагать, план учитывал их применение противником.
    Так, что "Всё идёт по плану". И все вопросы к его составителям.

  4. 12.05.2024, 18:31
    Гость: Глава региона Вячеслав Гладков

    А что, губернатором стыдно назвать? А о мэре Белгорода Демидове вообще ничего не слышно. Работает ли и чем занят? А что касается Гладкова - за два года войны состарился лет на 10. Видать, получает со всех сторон. Его коллега - мэр Харькова тоже, видать, получает. Тоже сильно состарился за годы войны. Сегодня это пешки от политики, которые ничего существенного не могут. Хош-не хош, а указания сверху, скрепя сердце, приходится выполнять.

  5. 12.05.2024, 18:19
    Гость: Не всё видно

    Не видно самого прилёта ракеты. На многочисленных видео с подобными сюжетами из Украины обычно он виден.

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