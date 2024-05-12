В Белгороде после попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд в многоэтажке

12:36 12.05.2024

В Белгороде в многоэтажном доме на улице Щорса обрушился подъезд, сообщает РИА Новости.

Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла из-за удара украинских военных.

Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", — написал он в Telegram.

Как уточняется, украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.

По данным SHOT, на данный момент известно о 4 погибших и 16 пострадавших. Несколько жителей в тяжёлом состоянии. Под завалами могут находиться ещё около 20 человек. Источник телеграм-канала 112 говорит о пяти погибших. К дому приехали волонтёры и военные, чтобы помогать искать людей.

Телеграм-канал Mash пишет, что количество пострадавших выросло до 30 человек, среди них один ребёнок и один младенец. Люди кричат под завалами рухнувшего подъезда. Местные говорят, что крик слышно за сто метров от места трагедии.

Сейчас проводится эвакуация жителей, есть угроза обрушения всего дома.