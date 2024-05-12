В Белгороде после попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд в многоэтажке
В Белгороде в многоэтажном доме на улице Щорса обрушился подъезд, сообщает РИА Новости.
Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла из-за удара украинских военных.
Фото: Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", — написал он в Telegram.
Как уточняется, украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.
По данным SHOT, на данный момент известно о 4 погибших и 16 пострадавших. Несколько жителей в тяжёлом состоянии. Под завалами могут находиться ещё около 20 человек. Источник телеграм-канала 112 говорит о пяти погибших. К дому приехали волонтёры и военные, чтобы помогать искать людей.
Телеграм-канал Mash пишет, что количество пострадавших выросло до 30 человек, среди них один ребёнок и один младенец. Люди кричат под завалами рухнувшего подъезда. Местные говорят, что крик слышно за сто метров от места трагедии.
Сейчас проводится эвакуация жителей, есть угроза обрушения всего дома.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Об этом же подумал - плохо строили.
Панельки не должны складываться как карточный домик, даже от прямых попаданий бомб продолжают стоять. Это железобетон.
А тут какое-то арабское строительство.
"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"... Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород". Инфа с INTERFAX.RU
Получается, претензии к ВСУ снимаются. На войне - как на войне.
Когда планировали СВО, знали, что на вооружении ВСУ более сотни "Точек-У", и, надо полагать, план учитывал их применение противником.
Так, что "Всё идёт по плану". И все вопросы к его составителям.
хуснулллята строили-ценные специалисты
А что, губернатором стыдно назвать? А о мэре Белгорода Демидове вообще ничего не слышно. Работает ли и чем занят? А что касается Гладкова - за два года войны состарился лет на 10. Видать, получает со всех сторон. Его коллега - мэр Харькова тоже, видать, получает. Тоже сильно состарился за годы войны. Сегодня это пешки от политики, которые ничего существенного не могут. Хош-не хош, а указания сверху, скрепя сердце, приходится выполнять.
Не видно самого прилёта ракеты. На многочисленных видео с подобными сюжетами из Украины обычно он виден.