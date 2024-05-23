Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км

13:53 23.05.2024

Ростовская область установит особую пятикилометровую зону на административной границе с ДНР и ЛНР. В ней будет действовать особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, сообщил губернатор Василий Голубев. Он подписал соответствующий указ.

В этой зоне можно будет находиться только обладателям документов, удостоверяющих личность. А в стометровой зоне нельзя будет находиться, не предупредив за 12 часов пограничное управление ростовского ФСБ, пишет РБК.

«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — пояснил Голубев.

Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 км.