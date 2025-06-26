Суд обратил в доход государства активы госсекретаря Дагестана Магомедова

Советский районный суд Махачкалы полностью удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, узнал «Коммерсант».

Генпрокуратура добивалась обращения в доход государства всех активов Магомед-Султана Магомедова и его близких. В надзорном ведомстве полагают, что эти активы были получены в результате совершения коррупционных правонарушений.

По данным «Коммерсанта», Магомед-Султан Магомедов сам пришел в суд и в ходе заседания полностью признал свою ответственность за совершение правонарушений коррупционной направленности.

Речь идет об обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированных на компанию «Транс Тек» объектов недвижимости.

Для обеспечения иска был наложен арест на доли, движимое и недвижимое имущество, денежные средства и другие ценности названных компаний, а также компаний «АМО Бизнес», «АСКО Плюс», «Каспий-Петрол», «Нефтепродукттрейд» и «Русальянсбизнес».

Магомедов был задержан 25 июня в рамках расследования дела о хищениях, связанных с приватизацией активов нефтяной отрасли региона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.06.2025, 17:22
    Гость: так

    Советский районный он и есть советский,где нельзя допустить нарушении закона-Аминь!

  2. 26.06.2025, 17:10
    Гость: Paul

    Казнокрадов государственного уровня надо ставить к стенке,а все воровское семейство ссылать за полярный круг.
    Север нуждается в рабочей силе.

  3. 26.06.2025, 17:03
    Гость: Круговорот бабла в природе

    Суд обратил в доход судей активы госсекретаря Дагестана Магомедова

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