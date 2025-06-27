Рамзан Кадыров удостоен высшей архитектурной награды — знака «Кентавр»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду Совета главных архитекторов — знак «Кентавр», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу мэрии Грозного.

О награждении объявили на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое прошло в Грозном.

Как отмечается, награда вручена «за высокие достижения в области архитектуры, реализацию значимых градостроительных проектов и особый вклад в развитие градостроительства».

За какие именно достижения Кадыров получил знак «Кентавр», не уточняется.

В октябре 2024 года глава Чечни уже получал звание «Почетный строитель России» за вклад в возведение жилого комплекса в Грозном.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.06.2025, 21:41
    Гость: Грабли&вилы

    Это новость визуализировалась в моём подсознании в двух образах персонажа Саши Барона Коэна из фильма "Диктатор", 1-й мундир цвета хаки с эполетами, цепочками, перевязью, вся грудь в цацках, т.е.орденах, ниже пояса, 2-й -в белом мундире, только вместо большей части орденов- планки слева на груди, очень много.

  2. 27.06.2025, 18:46
    Гость: TY

    Уважение к российской власти падает до нуля после таких публикаций о том, как они развлекаются.

  3. 27.06.2025, 18:40
    Гость: TY

    У меня этот же вопрос всегда возникает про английского короля. Вроде бы и мужик, а корчит из себя не пойми кого. Сам себя награждает, сам себе титулы присваивает. Или японский император. Да или любой король из Европы. Они больше на клоунов похожи.

  4. 27.06.2025, 17:26
    Гость: Так как

    он уже "академик околовсяческих наук", то и архитектура для него не темный лес..

  5. 27.06.2025, 15:23
    Гость: Ну..

    При Леониде Ильиче страна была могучей и великой державой.На деле и реально.Не без недостатков был,конечно,но страна при нем жила,развивалась и крепла.Если бы можно было его вернуть,я бы не против был,чтобы ему авансом ведро наград выдать- при нем у страны было нормальное будущее,которого сегодня нет.Впереди только грязь,ложь и нищета народа.

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