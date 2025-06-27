Рамзан Кадыров удостоен высшей архитектурной награды — знака «Кентавр»
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду Совета главных архитекторов — знак «Кентавр», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу мэрии Грозного.
О награждении объявили на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое прошло в Грозном.
Как отмечается, награда вручена «за высокие достижения в области архитектуры, реализацию значимых градостроительных проектов и особый вклад в развитие градостроительства».
За какие именно достижения Кадыров получил знак «Кентавр», не уточняется.
В октябре 2024 года глава Чечни уже получал звание «Почетный строитель России» за вклад в возведение жилого комплекса в Грозном.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это новость визуализировалась в моём подсознании в двух образах персонажа Саши Барона Коэна из фильма "Диктатор", 1-й мундир цвета хаки с эполетами, цепочками, перевязью, вся грудь в цацках, т.е.орденах, ниже пояса, 2-й -в белом мундире, только вместо большей части орденов- планки слева на груди, очень много.
Уважение к российской власти падает до нуля после таких публикаций о том, как они развлекаются.
У меня этот же вопрос всегда возникает про английского короля. Вроде бы и мужик, а корчит из себя не пойми кого. Сам себя награждает, сам себе титулы присваивает. Или японский император. Да или любой король из Европы. Они больше на клоунов похожи.
он уже "академик околовсяческих наук", то и архитектура для него не темный лес..
При Леониде Ильиче страна была могучей и великой державой.На деле и реально.Не без недостатков был,конечно,но страна при нем жила,развивалась и крепла.Если бы можно было его вернуть,я бы не против был,чтобы ему авансом ведро наград выдать- при нем у страны было нормальное будущее,которого сегодня нет.Впереди только грязь,ложь и нищета народа.