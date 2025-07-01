Путин и Макрон поговорили по телефону впервые с осени 2022 года

20:04 1.07.2025

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает Кремль.

В ходе переговоров главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также удары по ядерным объектам Ирана со стороны США. В контексте поддержания мира и безопасности в регионе, а также сохранения глобального режима ядерного нераспространения президенты отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Путин и Макрон также подчеркнули важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ. Они призвали к разрешению кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, главы РФ и Франции обсудили конфликт на Украине. Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Говоря о мирном урегулировании, российский лидер заявил, что возможные договоренности между странами должны носить комплексный и долгосрочный характер. Кроме того, они должны будут предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

В Елисейском дворце сообщили, что разговор Путина и Макрона длился более двух часов, пишут «Ведомости» со ссылкой на BFMTV. В ходе переговоров французский лидер призвал к прекращению огня в конфликте на Украине «в максимально сжатые сроки», а также подтвердил «твердую приверженность Франции суверенитету и территориальной целостности Украины».

В последний раз Путин и Макрон проводили телефонный разговор 19 августа 2022 г. Тогда разговор шел об атаках Украины на Запорожскую АЭС.