«Яндекс» сделал нейросеть «Алиса» на базе YandexGPT 5 Pro бесплатной

10:10 1.07.2025

«Яндекс» открыл бесплатный доступ к нейросети «Алиса» на базе своей самой мощной модели YandexGPT 5 Pro, пишет РБК.

Ранее за её использование взималась плата в 100 рублей в месяц. Теперь пользователям доступны функции генерации текстов и изображений, работа с файлами, режим рассуждений и поиск по нескольким источникам. Сервис работает на русском и английском языках.

Нейросеть доступна в веб-версии, на главной странице «Яндекса», в приложениях «Алиса», «Яндекс с Алисой» и в мобильном «Яндекс Браузере» для Android. В десктопной версии и на iOS обновление появится позже. При этом, по словам компании, в поиске и чате «Алисой» пользуются более 43 миллионов человек ежемесячно.

Ранее платный доступ объясняли высокими затратами на вычисления. Теперь в компании хотят привлечь как новых пользователей, так и аудиторию конкурентов. В будущем «Яндекс» не исключает возвращение монетизации — по подписке или через рекламу.

Для пользователей останется и платная версия YandexGPT 5 Pro с дополнительными функциями — персонализированными диалогами, Live-режимом, неограниченным доступом к самым мощным моделям, обучающими играми и детскими сценариями.

Представители «Яндекса» не раскрывают объём инвестиций в развитие ИИ, но утверждают, что инфраструктуры достаточно для увеличения нагрузки. В случае пиковых обращений будет использоваться облегчённая версия модели — YandexGPT 5 Lite, чтобы избежать сбоев.

Эксперты отмечают, что у российских моделей есть преимущество в знании языка и локального контекста. Однако конкуренция с международными лидерами, такими как GPT-4o, Claude 3.5 или DeepSeek, требует от «Яндекса» высокой точности генераций, совместимости с другими сервисами и доверия пользователей.