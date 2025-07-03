В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами <...> Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области", — написал он в Telegram-канале. 

Губернатор рассказал, что часто общался с Гудковым. По его словам, это был сильный духом воин, не представлявший себя нигде, кроме флота. Будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.

"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.

Как уточнили в Минобороны, генерал-майор погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области, пишет РИА Новости.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 17:54
    Гость: вывод

    это все последствия от незамеченного генштабом вторжения ВСУ в Курскую область.Сколько жизней военных и мирных жителей уже потеряно.

  2. 03.07.2025, 17:05
    Гость: анна

    Ясно, что ничего не ясно! Что происходит в Курской области? Почему такие люди в опасных местах? Что то тут не так.

  3. 03.07.2025, 17:02
    Гость: Лом

    "странно, что заместитель главнокомандующего ВМФ России НЕПОСРЕДСТВЕННО участвует в наземной операции морских пехотинцев."
    Странно на самом деле, что то что есть у рф называют "флотом".
    Это надо называть нанопоглотитель мегагосбюджета без видимых результатов - возможно путем телепортации в другое измерение.
    Ну как "нанотехнологии" рыжего гада.

  4. 03.07.2025, 16:48
    Гость: Можно узнать

    Зачистка производится кем?
    Мы воюем, или играем в поддавки, где оплата производится с одной стороны жизнями, а с другой, в худшем случае посадками и конфискацией того что лежит с верху?

  5. 03.07.2025, 15:57
    Гость: Глюк

    Продолжается зачистка наиболее успешных представителей комсостава российской армии. Возможно, потому, что такие кое-кому не просто не нужны, а мешаются. Генералу Попову, например, "повезло", его просто посадили за решётку за несовершённое им преступление, смешно сказать - якобы украл металлолом. No comment.

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