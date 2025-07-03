В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ России, генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами <...> Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что часто общался с Гудковым. По его словам, это был сильный духом воин, не представлявший себя нигде, кроме флота. Будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.
"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.
Как уточнили в Минобороны, генерал-майор погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области, пишет РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это все последствия от незамеченного генштабом вторжения ВСУ в Курскую область.Сколько жизней военных и мирных жителей уже потеряно.
Ясно, что ничего не ясно! Что происходит в Курской области? Почему такие люди в опасных местах? Что то тут не так.
"странно, что заместитель главнокомандующего ВМФ России НЕПОСРЕДСТВЕННО участвует в наземной операции морских пехотинцев."
Странно на самом деле, что то что есть у рф называют "флотом".
Это надо называть нанопоглотитель мегагосбюджета без видимых результатов - возможно путем телепортации в другое измерение.
Ну как "нанотехнологии" рыжего гада.
Зачистка производится кем?
Мы воюем, или играем в поддавки, где оплата производится с одной стороны жизнями, а с другой, в худшем случае посадками и конфискацией того что лежит с верху?
Продолжается зачистка наиболее успешных представителей комсостава российской армии. Возможно, потому, что такие кое-кому не просто не нужны, а мешаются. Генералу Попову, например, "повезло", его просто посадили за решётку за несовершённое им преступление, смешно сказать - якобы украл металлолом. No comment.