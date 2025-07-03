В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков

13:38 3.07.2025

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе с однополчанами <...> Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что часто общался с Гудковым. По его словам, это был сильный духом воин, не представлявший себя нигде, кроме флота. Будучи заместителем главкома ВМФ, он продолжал лично посещать позиции морпехов.

"Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры", — подчеркнул Кожемяко.

Как уточнили в Минобороны, генерал-майор погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области, пишет РИА Новости.

