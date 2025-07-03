В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе

22:37 3.07.2025

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал 112.

До депортации в Азербайджан мужчина будет три месяца находиться в спецучреждении. 112 сообщает, что азербайджанские правоохранители также имеют вопросы к задержанному.

Поводом для задержания, по данным «Коммерсанта», стало нарушение правил пребывания в России.

Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в Москве, в частности с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси 15 августа 1965 года, юность провел в Баку, в 1990-е перебрался в Россию. 4 ноября 2006 года был задержан в Москве за хранение 33 гр гашиша.