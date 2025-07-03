В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал 112.

До депортации в Азербайджан мужчина будет три месяца находиться в спецучреждении. 112 сообщает, что азербайджанские правоохранители также имеют вопросы к задержанному.

Поводом для задержания, по данным «Коммерсанта», стало нарушение правил пребывания в России.

Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в Москве, в частности с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси 15 августа 1965 года, юность провел в Баку, в 1990-е перебрался в Россию. 4 ноября 2006 года был задержан в Москве за хранение 33 гр гашиша.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.07.2025, 01:53
    Гость: Нее

    Михеев договорился до того,что во всём виноват Пашинян,а Алиев и азеры белые и пушистые.

  3. 04.07.2025, 01:06
    Гость: а что, его теперь "тронули"?

    Ведь "3 месяца проведет в спецучреждении, а затем его ждет гладкая, как скатерть, дорога на родину", где он "отдохнет от трудов праведных", параллельно выправит новые документы и с новыми силами "на заработок" в Россию!

  5. 03.07.2025, 23:21
    Гость: Пилот

    А почему раньше его не трогали в РФ? До событий с задержанием азеров. Он жил спокойно и припеваючи не прятался, встречался в доргих ресторанах и перетирал дела с депутатами, прокурорами и руководством силовых ведомств.

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