В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе
В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал 112.
До депортации в Азербайджан мужчина будет три месяца находиться в спецучреждении. 112 сообщает, что азербайджанские правоохранители также имеют вопросы к задержанному.
Поводом для задержания, по данным «Коммерсанта», стало нарушение правил пребывания в России.
Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в Москве, в частности с «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси 15 августа 1965 года, юность провел в Баку, в 1990-е перебрался в Россию. 4 ноября 2006 года был задержан в Москве за хранение 33 гр гашиша.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Михеев договорился до того,что во всём виноват Пашинян,а Алиев и азеры белые и пушистые.
Всему свое время
Ведь "3 месяца проведет в спецучреждении, а затем его ждет гладкая, как скатерть, дорога на родину", где он "отдохнет от трудов праведных", параллельно выправит новые документы и с новыми силами "на заработок" в Россию!
А Вагик не уиноват
А почему раньше его не трогали в РФ? До событий с задержанием азеров. Он жил спокойно и припеваючи не прятался, встречался в доргих ресторанах и перетирал дела с депутатами, прокурорами и руководством силовых ведомств.