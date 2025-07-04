Украинские дроны атаковали Сергиев Посад

06:40 4.07.2025

В Сергиевом Посаде Московской области зафиксирована атака украинских беспилотников, сообщил глава округа Оксана Ероханова. По её словам, в районе микрорайона «Звёздочка» прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал один человек — мужчина получил лёгкие ранения от осколков.

Позднее стало известно, что удар дронов повредил местную электроподстанцию. Без света остались «Звёздочка» и соседний район «Рабочий посёлок». В связи с произошедшим перекрыт проезд на улицы Октябрьскую и Симоненкова.

Ероханова попросила всех всех сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не фотографировать работу ПВО.

О новых атаках беспилотников также сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе из-за падения дрона погибла женщина-пенсионерка — в многоквартирном доме обрушилась перекрывающая плита. Обломки других беспилотников зафиксированы в Азове.

С начала июня Вооружённые силы Украины неоднократно пытались атаковать Московскую область с помощью дронов. Так, в ночь на 26 июня российские ПВО сбили три аппарата, два из которых направлялись в сторону Москвы. Предыдущая атака на Сергиев Посад произошла в январе этого года.