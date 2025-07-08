Йельский университет признан нежелательной организацией в России
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность Йельского университета США (Yale University). В пресс-службе ведомства заявили, что действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров» и дестабилизирует политическую обстановку в России, пишет «Коммерсант».
В частности, среди российских выпускников программы — руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован). В сообщении Генпрокуратуры говорится, что они «для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии».
Кроме того, университет распространяет в интернете «призывы к ужесточению антироссийских санкций», заявили в ведомстве.
За участие в нежелательной организации в России предусмотрена административная ответственность (ст. 20. 33 КоАП, наказание — штраф от 5 до 15 тыс. руб.). Уголовная ответственность предусмотрена статьей 284.1 УК, максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.
Йельский университет — частный исследовательский университет США. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йель составляет «Большую тройку».
С 2002 года в университете действует стипендиальная программа Yale World Fellows. Она направлена на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То же самое подумалось.
>>> действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров»
-
Вот интересно: а у нас что - оппозиция уже запрещена? Т.е. у нас официально диктатура, однопартийная система, запрет иметь своё мнение, отличное от мнения нашей власти? Так оно получается.
куда теперь детки наших новых нуворишей поедут учиться???
Йельский университет это исторически масонский центр, именно в нём готовят кадры для управления странами в "оси США". Там учился Клинтон, его жена, оба Буша- старший и младший, Йоко Оно, директора ЦРУ, минситры финсов США, все нынешние европейские лидеры которые пытаются всеми силами продолжать войну Киева и РФ- все оттуда, практически 80% всех презентов США и высших чиновников США там побывали.
И от РФ тоже "цветочки демократии" по вылазили в разное время в Йеле проходили обучение и стажировку:
1. Михаил Ходорковский
2. Сергей Гуриев
3. Аркадий Дворкович
4. Игорь Шувалов
5. Олег Дерипаска
6. Константин Ремчуков
7. Елена Батурина
8. Алексей Навальный
9. А.Антонов (историк, любитель темы холокоста и вины СССР перед евреями)
10.Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области, замешанный в целом ряде русофобских скандалов (запрет Крестного хода в Екатеринбурге, препирательства с ЧВК "Вагнер", проблемы с уральскими мобилизованными, опека Ельцин Центра, история со строительством храма в сквере)
11.Леонид Волков -соратник Навального
12.Евгения Альбац
13.Олег Цывинский бывших соратник Вени Венидиктова по "уху Мацы"
и ещё более 1000 фамилий, и это только из России!
Практически ВСЯ "интеллигенция" Грузии, Пашинян из Армении,чиновники Прибалтики итд...
Connecticut Magazine: "ЦРУ всегда хотело лучших и самых ярких. Они находили их в Йеле".
Давно пора было заблокировать у нас этот клоповник, и неплохо бы выгнать всех выпускников, если на гос должностях.
А то 30 лет назад было непонятно,что это злейшие вражины ?