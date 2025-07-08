Йельский университет признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность Йельского университета США (Yale University). В пресс-службе ведомства заявили, что действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров» и дестабилизирует политическую обстановку в России, пишет «Коммерсант».

В частности, среди российских выпускников программы — руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован). В сообщении Генпрокуратуры говорится, что они «для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии».

Кроме того, университет распространяет в интернете «призывы к ужесточению антироссийских санкций», заявили в ведомстве.

За участие в нежелательной организации в России предусмотрена административная ответственность (ст. 20. 33 КоАП, наказание — штраф от 5 до 15 тыс. руб.). Уголовная ответственность предусмотрена статьей 284.1 УК, максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

Йельский университет — частный исследовательский университет США. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йель составляет «Большую тройку».

С 2002 года в университете действует стипендиальная программа Yale World Fellows. Она направлена на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.07.2025, 23:40
    Гость: Сергей Ярославль

    >>> действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров»
    -
    Вот интересно: а у нас что - оппозиция уже запрещена? Т.е. у нас официально диктатура, однопартийная система, запрет иметь своё мнение, отличное от мнения нашей власти? Так оно получается.

  4. 08.07.2025, 23:16
    Гость: ABCD

    Йельский университет это исторически масонский центр, именно в нём готовят кадры для управления странами в "оси США". Там учился Клинтон, его жена, оба Буша- старший и младший, Йоко Оно, директора ЦРУ, минситры финсов США, все нынешние европейские лидеры которые пытаются всеми силами продолжать войну Киева и РФ- все оттуда, практически 80% всех презентов США и высших чиновников США там побывали.
    И от РФ тоже "цветочки демократии" по вылазили в разное время в Йеле проходили обучение и стажировку:
    1. Михаил Ходорковский
    2. Сергей Гуриев
    3. Аркадий Дворкович
    4. Игорь Шувалов
    5. Олег Дерипаска
    6. Константин Ремчуков
    7. Елена Батурина
    8. Алексей Навальный
    9. А.Антонов (историк, любитель темы холокоста и вины СССР перед евреями)
    10.Евгений Куйвашев (губернатор Свердловской области, замешанный в целом ряде русофобских скандалов (запрет Крестного хода в Екатеринбурге, препирательства с ЧВК "Вагнер", проблемы с уральскими мобилизованными, опека Ельцин Центра, история со строительством храма в сквере)
    11.Леонид Волков -соратник Навального
    12.Евгения Альбац
    13.Олег Цывинский бывших соратник Вени Венидиктова по "уху Мацы"
    и ещё более 1000 фамилий, и это только из России!
    Практически ВСЯ "интеллигенция" Грузии, Пашинян из Армении,чиновники Прибалтики итд...
    Connecticut Magazine: "ЦРУ всегда хотело лучших и самых ярких. Они находили их в Йеле".
    Давно пора было заблокировать у нас этот клоповник, и неплохо бы выгнать всех выпускников, если на гос должностях.

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