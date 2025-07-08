Стало известно, куда ушли деньги, выделенные для парка «Патриот»

14:53 8.07.2025

Средства, выделенные на обустройство парка «Патриот», были потрачены на строительство дачи сына экс-замминистра обороны РФ Павла Попова, сообщает Газета.RU со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

По данным следствия, деньги были направлены на строительство домов на территории одного из садоводческих товариществ в Подмосковье.

«... были возведены и оборудованы «под ключ» <...> двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что документально строительные работы были оформлены как обустройство объектов в составе парка. В настоящий момент имущество подозреваемых на сумму более 100 млн рублей арестовано.

Попов находился на посту замминистра обороны 11 лет. Он был задержан в конце августа 2024 года. По версии Следственного комитета РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с бывшим директором Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.