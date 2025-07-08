Стало известно, куда ушли деньги, выделенные для парка «Патриот»

Средства, выделенные на обустройство парка «Патриот», были потрачены на строительство дачи сына экс-замминистра обороны РФ Павла Попова, сообщает Газета.RU со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

По данным следствия, деньги были направлены на строительство домов на территории одного из садоводческих товариществ в Подмосковье.

«... были возведены и оборудованы «под ключ» <...> двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что документально строительные работы были оформлены как обустройство объектов в составе парка. В настоящий момент имущество подозреваемых на сумму более 100 млн рублей арестовано.

Попов находился на посту замминистра обороны 11 лет. Он был задержан в конце августа 2024 года. По версии Следственного комитета РФ, в 2021–2024 годах экс-замминистра, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с бывшим директором Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 08.07.2025, 18:55
    Гость: stalker

    Куда ушли деньги ? Известно куда. Истинным "патриотам", которых господин Шойгу под крышей МО РФ в свое время собрал. А все эти проекты типа парка "Патриот" для того и были задуманы, чтобы деньги оттуда присваивать.

  5. 08.07.2025, 18:54
    Гость: Москва

    Знаю Любаву Гаджиеву, знаю Марину Николаевну Бакиеву. У первой отец дагестанец, у второй почивший муж азербайджанец,другая вообще замужем за ассирийцем. Что поделаешь раз недалёкого ума женщины выходят замуж за южан.

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