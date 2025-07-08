Новый глава Минтранса Никитин ответил на вопрос о гибели Старовойта

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что благодарен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли, которые работали и в советское время, и в современной России. Так чиновник ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как он отнесся к самоубийству бывшего министра, экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться. Особенно я благодарен комитету по транспорту, где очень многие из коллег сейчас работают, профессиональных транспортников. Это моя опора», – сказал Никитин.

8 июля на пленарном заседании депутаты Госдумы единогласно поддержали его кандидатуру на пост главы Минтранса. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта.


Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве, в 2001 г. закончил Государственный университет управления, доктор экономических наук.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2025, 23:31
    Гость: Это

    который МиУ в прошлом?? Там где легендарная баба Липа (Олимпиада Ивановна Козлова) готовила управленческую элиту?? Вот ещё один кластер для тсраны потерян навсегда. Кого они теперь там готовят?? Для чего???

  3. 08.07.2025, 21:11
    Гость: Что есть то есть

    Да, нести красивую лапшу они у главного чинуши научились на отлично.

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