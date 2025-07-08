Новый глава Минтранса Никитин ответил на вопрос о гибели Старовойта
Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что благодарен «абсолютно всем» руководителям транспортной отрасли, которые работали и в советское время, и в современной России. Так чиновник ответил на вопрос «Ведомостей» о том, как он отнесся к самоубийству бывшего министра, экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.
«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться. Особенно я благодарен комитету по транспорту, где очень многие из коллег сейчас работают, профессиональных транспортников. Это моя опора», – сказал Никитин.
8 июля на пленарном заседании депутаты Госдумы единогласно поддержали его кандидатуру на пост главы Минтранса. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта.
Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве, в 2001 г. закончил Государственный университет управления, доктор экономических наук.
Комментарии читателей Оставить комментарий
который МиУ в прошлом?? Там где легендарная баба Липа (Олимпиада Ивановна Козлова) готовила управленческую элиту?? Вот ещё один кластер для тсраны потерян навсегда. Кого они теперь там готовят?? Для чего???
Идиотский вопрос.
Да, нести красивую лапшу они у главного чинуши научились на отлично.