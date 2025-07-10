Лавров и Рубио могут провести переговоры в Малайзии 10 июля

09:10 10.07.2025

Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут 10 июля в Малайзии. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

Информацию о подготовке встречи подтвердила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявив, что «встреча прорабатывается»,.

Согласно графику, опубликованному на официальном сайте Госдепартамента США, переговоры Рубио и Лаврова назначены на 18:00 по местному времени (13:00 мск).

До этого главы внешнеполитических ведомств США и России уже поддерживали контакт — ранее они несколько раз общались по телефону. Лично они впервые встретились в феврале на переговорах в Эр-Рияде.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отмечал, что коммуникация между Лавровым и Рубио поддерживается на регулярной основе. Так, 4 июля, по случаю Дня независимости США, глава МИД РФ направил своему американскому коллеге поздравление, выразив надежду на восстановление стабильности и предсказуемости в двусторонних отношениях, подчеркнув при этом необходимость учитывать текущие реалии.