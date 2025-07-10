Лавров и Рубио могут провести переговоры в Малайзии 10 июля
Госсекретарь США Марко Рубио планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут 10 июля в Малайзии. Об этом сообщают агентства Reuters и AFP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.
Информацию о подготовке встречи подтвердила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявив, что «встреча прорабатывается»,.
Согласно графику, опубликованному на официальном сайте Госдепартамента США, переговоры Рубио и Лаврова назначены на 18:00 по местному времени (13:00 мск).
До этого главы внешнеполитических ведомств США и России уже поддерживали контакт — ранее они несколько раз общались по телефону. Лично они впервые встретились в феврале на переговорах в Эр-Рияде.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отмечал, что коммуникация между Лавровым и Рубио поддерживается на регулярной основе. Так, 4 июля, по случаю Дня независимости США, глава МИД РФ направил своему американскому коллеге поздравление, выразив надежду на восстановление стабильности и предсказуемости в двусторонних отношениях, подчеркнув при этом необходимость учитывать текущие реалии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
-ну наконец\то: суетливый перебор своих из кандид.серости кончился;
-выбора по\сути нет: престижн.учеба, креативное мышление, совр.подход и т.п. лабуда отсутствие мозгов не заменит;
-сколько видно не артачились, а вышли к Лаврову
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//супер-профи: даже в заведомо проигрышной ситуации, с естеств.понятными итогами умудряется сохранить хоть какое\то подобие гос\лица//
как эти "динозавры" держатся за свои кресла - ну не дурак же, видит и чувствует что он старый и бесполезный, уходи на пенсию, дай дорогу молодым, шустрым с современным мышлением с высоким IQ.
Рубио кажется более вменяемым,по сравнению с тупоумными отморозками до него.