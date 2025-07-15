В Кремле прокомментировали новые заявления Трампа

Новые высказывания главы Белого дома Дональда Трампа серьезные, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне", — приводит его слова РИА Новости.

Если президент России Владимир Путин посчитает нужным, то прокомментирует слова Трампа, добавил Песков.

В Кремле не согласны с оценкой генсека НАТО Марка Рютте по поводу состава делегации на переговорах: по табели о рангах помощник президента Владимир Мединский выше Рустема Умерова, отметил представитель Кремля.

В понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.07.2025, 18:25
    Гость: Чуча

    Информационный сигнал содержится в разности напряжений между проводами одной пары. Скорость таже.

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