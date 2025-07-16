Госдума предложила штрафовать за передачу абонентского номера другим людям

10:10 16.07.2025

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки, предполагающие введение штрафов за передачу своего абонентского номера другому человеку. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на опубликованный документ.

Если абонент передаст номер, выделенный ему по договору с оператором связи, третьему лицу без соответствующего основания, ему может грозить административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Инициатива дополняет статью 13.29.1 КоАП, касающуюся заключения договоров на оказание связи способами, не предусмотренными законодательством.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют свои номера посторонним, не связанным с их организацией, предусмотрены более высокие санкции: от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.

При этом проект уточняет, что кратковременная и безвозмездная передача номера для личных нужд не будет считаться нарушением.

В тот же день комитет одобрил и другие поправки — в том числе штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за попытки найти экстремистские материалы в интернете. Также предлагается наказывать за рекламу сервисов, позволяющих обходить блокировки, включая VPN и аналогичные технологии.