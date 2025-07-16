Патриарх поддержал законопроект о поддержке сожительниц участников СВО

18:29 16.07.2025

Патриарх Кирилл поддержал законопроект о господдержке гражданских жен погибших участников СВО. Это следует из его письма спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое сегодня опубликовал в своем телеграм-канале соавтор соответствующих поправок, председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, сообщает BFM.

«Данный законопроект заслуживает поддержки с учетом прилагаемых поправок комитета Госдумы по госстроительству, поскольку предоставляет социальные гарантии лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях с военнослужащими, погибшими в связи с участием в СВО», — говорится в письме патриарха, датированном 9 июля.

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о «фактических брачных отношениях» я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — прокомментировал Клишас.

Речь идет о законопректе, предусматривающем возможность признать браком отношения граждан, которые не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

Первое чтение должно было состояться 15 июля. Однако, несмотря на длительную подготовку к рассмотрению, законопроект не стали принимать. Формально соответствующий пункт повестки (№ 43) просто «пропустили». По словам источников газеты «Ведомости», в ходе обсуждения повестки глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), а затем координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили снять законопроект с рассмотрения. Володин при этом решил оставить вопрос в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены.

Собеседники «Ведомостей» в Госдуме также сообщали, что вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая (обе — «Единая Россия») высказывались против инициативы. Кузнецова, зампред Госдумы Петр Толстой и Останина также возражали 14 июля на совете Госдумы, ссылаясь на то, что законопроект разрушает традиционные ценности.