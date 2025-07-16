Патриарх поддержал законопроект о поддержке сожительниц участников СВО
Патриарх Кирилл поддержал законопроект о господдержке гражданских жен погибших участников СВО. Это следует из его письма спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое сегодня опубликовал в своем телеграм-канале соавтор соответствующих поправок, председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, сообщает BFM.
«Данный законопроект заслуживает поддержки с учетом прилагаемых поправок комитета Госдумы по госстроительству, поскольку предоставляет социальные гарантии лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях с военнослужащими, погибшими в связи с участием в СВО», — говорится в письме патриарха, датированном 9 июля.
«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о «фактических брачных отношениях» я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — прокомментировал Клишас.
Речь идет о законопректе, предусматривающем возможность признать браком отношения граждан, которые не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.
Первое чтение должно было состояться 15 июля. Однако, несмотря на длительную подготовку к рассмотрению, законопроект не стали принимать. Формально соответствующий пункт повестки (№ 43) просто «пропустили». По словам источников газеты «Ведомости», в ходе обсуждения повестки глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), а затем координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили снять законопроект с рассмотрения. Володин при этом решил оставить вопрос в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены.
Собеседники «Ведомостей» в Госдуме также сообщали, что вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая (обе — «Единая Россия») высказывались против инициативы. Кузнецова, зампред Госдумы Петр Толстой и Останина также возражали 14 июля на совете Госдумы, ссылаясь на то, что законопроект разрушает традиционные ценности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ящик Пандоры открывают - теперь для аферисток и мошенниц раздолье будет, а там уже и "профсоюз" подтянется: родня погибшего заманается судиться с искательницами наживы...
А не легче ли и не логичнее ли предоставить возможность регистрации отношений?
Всё равно полезного ничего делать не умеют. Хорошо если не вредят
Значит "во грехе" жить можно?
Нет больше проблем, как социально поддержать левак.
Вот, лечить несчастных тяжелобольных детишек, для которых по всем СМИ выпрашивают деньги у пипла, государству слабО, а защитить права любовниц ...- это святое.
"С дуба рухнули" - пройденный этап.
Впереди - "Полный абзац"!