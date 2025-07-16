Патриарх поддержал законопроект о поддержке сожительниц участников СВО

© KM.RU, Сергей Власов

Патриарх Кирилл поддержал законопроект о господдержке гражданских жен погибших участников СВО. Это следует из его письма спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое сегодня опубликовал в своем телеграм-канале соавтор соответствующих поправок, председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, сообщает BFM.

«Данный законопроект заслуживает поддержки с учетом прилагаемых поправок комитета Госдумы по госстроительству, поскольку предоставляет социальные гарантии лицам, состоявшим в фактических брачных отношениях с военнослужащими, погибшими в связи с участием в СВО», — говорится в письме патриарха, датированном 9 июля.

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о «фактических брачных отношениях» я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу», — прокомментировал Клишас.

Речь идет о законопректе, предусматривающем возможность признать браком отношения граждан, которые не были официально зарегистрированы, если один из них погиб или пропал без вести в зоне военной операции на Украине.

Первое чтение должно было состояться 15 июля. Однако, несмотря на длительную подготовку к рассмотрению, законопроект не стали принимать. Формально соответствующий пункт повестки (№ 43) просто «пропустили». По словам источников газеты «Ведомости», в ходе обсуждения повестки глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), а затем координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили снять законопроект с рассмотрения. Володин при этом решил оставить вопрос в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены.

Собеседники «Ведомостей» в Госдуме также сообщали, что вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая (обе — «Единая Россия») высказывались против инициативы. Кузнецова, зампред Госдумы Петр Толстой и Останина также возражали 14 июля на совете Госдумы, ссылаясь на то, что законопроект разрушает традиционные ценности.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2025, 23:47
    Гость: этот-то куда лезет!

    Ящик Пандоры открывают - теперь для аферисток и мошенниц раздолье будет, а там уже и "профсоюз" подтянется: родня погибшего заманается судиться с искательницами наживы...

  2. 16.07.2025, 23:45
    Гость: Дожили!

    А не легче ли и не логичнее ли предоставить возможность регистрации отношений?

  5. 16.07.2025, 21:59
    Гость: блуд на марше

    Нет больше проблем, как социально поддержать левак.
    Вот, лечить несчастных тяжелобольных детишек, для которых по всем СМИ выпрашивают деньги у пипла, государству слабО, а защитить права любовниц ...- это святое.
    "С дуба рухнули" - пройденный этап.
    Впереди - "Полный абзац"!

Все комментарии (18)
Выбор читателей
В Москве проходит прощание с экс-министром транспорта Романом Старовойтом
© KM.RU, Вадим Черноусов
«Черные лебеди» уже взмахнули крыльями? Почему экономике России опять пророчат крах
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики
Избранное
Скелет кита «Нинавервалентина» (интернет-сингл)
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Сандра Мантика «Вставай, страна»
Гарик Сукачев и А.Ф. Скляр вспомнили песни о войне на 30-летии «Боцмана и Бродяги»
Минское приземление и двойные стандарты «людей со светлыми лицами»
Максим Аншуков («Ключевая»): «Удивительно то, что Родину любить у многих считается зазорным»
«"Путинский шпагат": победить – не дают, проиграть – невозможно, или 10 ошибок Путина»
Тролль Гнет Ель «Хмель его хранил»
Украина научила: Эстония испугалась оспаривать территориальную целостность России
АвтоВАЗ представил кроссовер Lada Azimut
Елена Привалова (орган), 30 сентября, КЗ «Зарядье» (большой зал)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации