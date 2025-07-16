В Совфеде пообещали не наказывать россиян за использование VPN

13:46 16.07.2025

Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил сенатор Артем Шейкин, комментируя поправки о штрафах за рекламу VPN, которые одобрил конституционный комитет Госдумы.

"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", — сказал Шейкин РИА Новости.

Законопроект предполагает, что за рекламу VPN и аналогичных средств граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридических — от 200 до 500 тысяч. Кроме того, штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.