В Совфеде пообещали не наказывать россиян за использование VPN

© KM.RU, Алексей Белкин

Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил сенатор Артем Шейкин, комментируя поправки о штрафах за рекламу VPN, которые одобрил конституционный комитет Госдумы.

"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", — сказал Шейкин РИА Новости.

Законопроект предполагает, что за рекламу VPN и аналогичных средств граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридических — от 200 до 500 тысяч. Кроме того, штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 16.07.2025, 17:19
    Гость: корнет

    Кто же спорит?! VPN, ко всему прочему, способен обеспечить дополнительную безопасность.
    Но сейчас-то речь совсем о другом - о политическом терроре.
    Шайка пытается перекрыть доступ к любой информации, которая дезавуирует её преступную сущность.
    Они даже планы своих партнёров по разрушению России удосужились объявить "экстремистским материалом", чтобы было не столь наглядно, что всё идёт в строгом соответствии с этими планами, но под камуфляжем псевдопатриотизма.
    То есть - шайка действует в одной упряжке с врагом.

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