В РФ хотят ужесточить наказание за мошенничество с деньгами пенсионеров

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили инициативу о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым мошенничество в отношении пожилых граждан будет квалифицироваться как преступление с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Документ направлен на усиление ответственности за хищения, совершаемые в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Речь идёт о преступлениях, связанных с незаконным списанием средств с банковских счетов и электронных кошельков.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что преступления, основанные на обмане и злоупотреблении доверием, особенно в случае оформления под принуждением кредитов или займов, приобрели в стране массовый характер.

По данным Банка России, за 2024 год объём операций без согласия владельцев счетов достиг 27,5 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем годом ранее (15,8 млрд). Из них значительная доля пострадавших — пожилые граждане: по информации Минтруда, люди старше 60 лет составили порядка 20% всех жертв подобных преступлений.

«К нам обращаются тысячи пожилых людей, пострадавших от мошенников разных мастей. Подобные преступления регистрируются практически ежедневно, при этом около 20% жертв мошенничества — предпенсионеры и пенсионеры. Конечно, пожилые люди — это группа риска — в силу своей доверчивости, незнания современных технологий, ослабленного внимания и реакции», — прокомментировал необходимость инициативы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предлагается признать отягчающими обстоятельствами совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3 и 159.6 УК РФ (кража и мошенничество с использованием банковских карт и электронных средств), если они совершены против лиц старшего возраста.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.07.2025, 09:46
    Гость: Наталия

    а в чём разница между деньгами пенсионеров и деньгами простых трудящихся, не достигнувших ещё пенсионного возраста? Типа они слабоумные?

  3. 17.07.2025, 09:36
    Гость: Грабли&вилы

    А по Днепру-Днепропетровску жахнуть не пробовали, где большая часть колл-центров мошенников?

  5. 17.07.2025, 09:19
    Гость: хоть одна нормальная инициатива бешенного принтера!

    Но что-то подсказывает, что устроителей пенсионного кидалова, "заморозки накопительной части пенсий" и прочих махинаций с деньгами пенсионеров/недопенсионеров этот закон, если даже и будет принят, не коснется никак...

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