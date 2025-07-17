В РФ хотят ужесточить наказание за мошенничество с деньгами пенсионеров

08:05 17.07.2025

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили инициативу о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым мошенничество в отношении пожилых граждан будет квалифицироваться как преступление с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Документ направлен на усиление ответственности за хищения, совершаемые в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Речь идёт о преступлениях, связанных с незаконным списанием средств с банковских счетов и электронных кошельков.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что преступления, основанные на обмане и злоупотреблении доверием, особенно в случае оформления под принуждением кредитов или займов, приобрели в стране массовый характер.

По данным Банка России, за 2024 год объём операций без согласия владельцев счетов достиг 27,5 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем годом ранее (15,8 млрд). Из них значительная доля пострадавших — пожилые граждане: по информации Минтруда, люди старше 60 лет составили порядка 20% всех жертв подобных преступлений.

«К нам обращаются тысячи пожилых людей, пострадавших от мошенников разных мастей. Подобные преступления регистрируются практически ежедневно, при этом около 20% жертв мошенничества — предпенсионеры и пенсионеры. Конечно, пожилые люди — это группа риска — в силу своей доверчивости, незнания современных технологий, ослабленного внимания и реакции», — прокомментировал необходимость инициативы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Предлагается признать отягчающими обстоятельствами совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3 и 159.6 УК РФ (кража и мошенничество с использованием банковских карт и электронных средств), если они совершены против лиц старшего возраста.