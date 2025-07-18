В Крыму запретили публиковать фото и видео последствий атак БПЛА
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает распространять в соцсетях, мессенджерах и средствах массовой информации фотографии и видеозаписи с мест ЧП, пишет "Российская газета".
"Указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В частности, нельзя снимать и распространять кадры с мест дислокации воинских подразделений, военной техники и вооружения, включая системы противовоздушной обороны.
Также запрещено публиковать фото и видео последствий терактов и диверсий, других чрезвычайных происшествий. Кроме этого, запрет касается мест, в которые попали или сдетонировали ракеты, беспилотные летательные аппараты, морские безэкипажные катера.
Запрет действует на всей территории Республики Крым. Он также распространяется на публикацию географических координат и иной информации, которая позволяет определить, где расположены военные объекты и места происшествий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит, последствия всё-таки есть ?
А по возвращении из отпуска можно?
и разрушения, кто их видел?
А мы почему отстаём?
Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка (С)