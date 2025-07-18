В Крыму запретили публиковать фото и видео последствий атак БПЛА

Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который запрещает распространять в соцсетях, мессенджерах и средствах массовой информации фотографии и видеозаписи с мест ЧП, пишет "Российская газета".

"Указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В частности, нельзя снимать и распространять кадры с мест дислокации воинских подразделений, военной техники и вооружения, включая системы противовоздушной обороны.

Также запрещено публиковать фото и видео последствий терактов и диверсий, других чрезвычайных происшествий. Кроме этого, запрет касается мест, в которые попали или сдетонировали ракеты, беспилотные летательные аппараты, морские безэкипажные катера.

Запрет действует на всей территории Республики Крым. Он также распространяется на публикацию географических координат и иной информации, которая позволяет определить, где расположены военные объекты и места происшествий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.07.2025, 18:24
    Гость: Запрет действует на всей территории Республики Крым.

    А по возвращении из отпуска можно?

  5. 18.07.2025, 14:00
    Гость: гость

    Всё хорошо, прекрасная маркиза,
    Дела идут и жизнь легка,
    Ни одного печального сюрприза,
    За исключением пустяка (С)

Все комментарии (6)
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