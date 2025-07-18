Путин поручил ужесточить ограничения на иностранное ПО

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить дополнительные предложения по ограничению использования в стране программного обеспечения, разработанного в государствах, которые официально признаны недружественными. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

До 1 сентября правительство должно представить варианты усиления контроля за применением такого ПО, включая коммуникационные платформы. Цель — минимизировать риски, связанные с использованием иностранных технологий в ключевых секторах.

Новое поручение связано с действующим в России с 1 июня законом о защите граждан от мошеннических действий. Документ включает около 30 инициатив, внедряемых поэтапно. В рамках первых шагов уже введён запрет на использование зарубежных мессенджеров сотрудниками государственных структур, банков и телекоммуникационных компаний при взаимодействии с клиентами.

Кроме того, глава государства дал указание рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров российской IT-продукции.

На встрече с представителями бизнеса в конце мая Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность перехода на отечественные решения в сфере программного обеспечения. По его словам, приоритет должен отдаваться российским разработкам, особенно в сфере госуправления, поскольку это напрямую влияет на технологический суверенитет и безопасность страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.07.2025, 21:08
    Гость: Евгений

    Нет. А зачем? У нас нет своего "ютюба", нет виндовс, нет ватсапа, нет нормального навигатора. А зачем? В пещере жить всего этого не нужно.

  2. 18.07.2025, 19:56
    Гость: И Боже, я вас умоляю

    Не пользуйтесь до обеда иностранным ПО! Но ведь другого же нет(. вот ни каким и не пользуйтесь, я произвел наблюдение ста человек и что вы думаете?- девяносто девять из них теряли в весе находясь за решеткой!
    И лишь один из них по фамилии Финкельштейн отделался лёгкой икотой, и то лишь только потому что по профессии он фининспектор!

  5. 18.07.2025, 17:54
    Гость: Имрек

    Утечка мозгов, коя наблюдается уже треть века, гарантированно не даст создать что-то свое стоящее и масштабное. Железяки западные, учебники тоже, т.е. и базис и надстройка. Ну и кризис в демографии, выбирать не из кого, 100 инородцев не заменит десяток государствообразующих в данной сфере. Количество и качество пряников реальным исполнителям тоже не впечатляет. Локальные проекты, кои решаются силами десятка человек, могут быть успешными. Но масштабирование до сотен сразу показывает неспособность управления, посему своей операционки не будет. Родные человечки, рейсы SVO-TLV и всё такое.

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