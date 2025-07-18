Путин поручил ужесточить ограничения на иностранное ПО

10:05 18.07.2025

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить дополнительные предложения по ограничению использования в стране программного обеспечения, разработанного в государствах, которые официально признаны недружественными. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

До 1 сентября правительство должно представить варианты усиления контроля за применением такого ПО, включая коммуникационные платформы. Цель — минимизировать риски, связанные с использованием иностранных технологий в ключевых секторах.

Новое поручение связано с действующим в России с 1 июня законом о защите граждан от мошеннических действий. Документ включает около 30 инициатив, внедряемых поэтапно. В рамках первых шагов уже введён запрет на использование зарубежных мессенджеров сотрудниками государственных структур, банков и телекоммуникационных компаний при взаимодействии с клиентами.

Кроме того, глава государства дал указание рассмотреть дополнительные меры поддержки для экспортеров российской IT-продукции.

На встрече с представителями бизнеса в конце мая Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность перехода на отечественные решения в сфере программного обеспечения. По его словам, приоритет должен отдаваться российским разработкам, особенно в сфере госуправления, поскольку это напрямую влияет на технологический суверенитет и безопасность страны.