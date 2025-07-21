В Госдуме подготовили запрет кормить животных возле жилых домов и школ

21:49 21.07.2025

Члены рабочей группы Государственной думы по обращению с бездомными животными разработали пакет законопроектов, один из которых вводит запрет на кормление животных возле многоквартирных домов, больниц, школ и других социальных объектов. Об этом сообщил депутат Александр Спиридонов («Единая Россия») на заседании рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, пишет «Коммерсант».

По словам Спиридонова, запрет будет распространяться на территории медицинских и санитарно-курортных организаций, аптек, культурных учреждений, организаций соцобслуживания, образовательных учреждений, детских садов, школ, а также на детские и спортивные площадки, физкультурно-спортивные организации. Предусмотрено, что регионы смогут расширять перечень таких объектов на свое усмотрение.

Первоначально в список не были включены многоквартирные дома, однако депутаты решили дополнить перечень границами придомовых территорий, переняв определение из Жилищного кодекса РФ. Кроме того, ведется сбор дополнительных предложений по расширению списка, в том числе с возможным включением торговых центров. Прием предложений продлится до 22 июля, после чего законопроект будет внесён в Государственную думу.