В Госдуме подготовили запрет кормить животных возле жилых домов и школ

Собака из питомника © KM.RU

Члены рабочей группы Государственной думы по обращению с бездомными животными разработали пакет законопроектов, один из которых вводит запрет на кормление животных возле многоквартирных домов, больниц, школ и других социальных объектов. Об этом сообщил депутат Александр Спиридонов («Единая Россия») на заседании рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, пишет «Коммерсант».

По словам Спиридонова, запрет будет распространяться на территории медицинских и санитарно-курортных организаций, аптек, культурных учреждений, организаций соцобслуживания, образовательных учреждений, детских садов, школ, а также на детские и спортивные площадки, физкультурно-спортивные организации. Предусмотрено, что регионы смогут расширять перечень таких объектов на свое усмотрение.

Первоначально в список не были включены многоквартирные дома, однако депутаты решили дополнить перечень границами придомовых территорий, переняв определение из Жилищного кодекса РФ. Кроме того, ведется сбор дополнительных предложений по расширению списка, в том числе с возможным включением торговых центров. Прием предложений продлится до 22 июля, после чего законопроект будет внесён в Государственную думу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2025, 00:19
    Гость: ABCD

    Добыча штрафов стала основным видом дохода го-ва.
    Проект стана газонефтенасосная станция открытый Борькой в 90-х закрыт самим западом. Господам не остаётся нечего другого как лезть в карман населения.
    В стране происходит откровенный бардак, население нищает, а они только тем и занимаются, что штрафы изобретают на пустом месте.

  2. 22.07.2025, 00:17
    Гость: Чем вообще они там занимаются?

    За что они огромные деньги получают?
    На доходы одного депутата можно было бы накормить огромное число бездомных животных.

  4. 21.07.2025, 22:47
    Гость: предлгаю прекратить

    ПОДКАРМЛИВАТЬ ДЕПУТАТОВ всякими льготамии добавками.
    Среднюю зарплату по стране и УСЁ

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