В Москве задержали протестующих против закона о поиске экстремизма в Сети

11:22 22.07.2025

Возле здания Госдумы прошли одиночные пикеты против закона о запрете поиска экстремистской информации в Сети. Несколько человек вскоре после начала акции были задержаны. В частности, полиция задержала политтехнолога Дмитрия Кисиева, развернувшего плакат, сообщает «Коммерсант».

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», также сотрудники полиции увели еще троих человек, двое из которых являются журналистами.

Вчера экс-кандидат в президенты Борис Надеждин направил в мэрию Москвы заявку на массовый пикет. Ему отказали из-за до сих пор действующих в Москве ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Соратник Надеждина Кисиев заявил, что все равно выйдет на пикет, поскольку одиночные пикеты не подлежат запрету и их не нужно согласовывать.

Сегодня утром на входе в Госдуму политика ждали представители правоохранительных органов, которые напомнили ему о полученном отказе в проведении мероприятия. Сотрудники полиции потребовали у участников акции не скапливаться и отойти от края тротуара.

Дмитрий Кисиев развернул плакат со словами «За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку». За что задержали других людей, неизвестно. У него забрали плакат и задержали. Борис Надеждин пообещал проводить пикеты везде, где будут принимать закон о запрете поиска экстремистской информации.

Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов прошел второе чтение на прошлой неделе. Размер штрафа для граждан составит 3-5 тыс. руб. Также будут штрафовать за распространение рекламы VPN-сервисов: граждан на 50 до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей, юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.

Сегодня Госдума будет рассматривать поправки в окончательном, третьем чтении, и это чтение не предусматривает никакой возможности внести изменения – депутаты лишь могут выступить со своей позицией по поводу законопроекта. Уже известно, что против будут голосовать депутаты фракций «Новые люди» и КПРФ, пишет Накануне.RU.