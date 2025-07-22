В Москве задержали протестующих против закона о поиске экстремизма в Сети
Возле здания Госдумы прошли одиночные пикеты против закона о запрете поиска экстремистской информации в Сети. Несколько человек вскоре после начала акции были задержаны. В частности, полиция задержала политтехнолога Дмитрия Кисиева, развернувшего плакат, сообщает «Коммерсант».
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», также сотрудники полиции увели еще троих человек, двое из которых являются журналистами.
Вчера экс-кандидат в президенты Борис Надеждин направил в мэрию Москвы заявку на массовый пикет. Ему отказали из-за до сих пор действующих в Москве ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. Соратник Надеждина Кисиев заявил, что все равно выйдет на пикет, поскольку одиночные пикеты не подлежат запрету и их не нужно согласовывать.
Сегодня утром на входе в Госдуму политика ждали представители правоохранительных органов, которые напомнили ему о полученном отказе в проведении мероприятия. Сотрудники полиции потребовали у участников акции не скапливаться и отойти от края тротуара.
Дмитрий Кисиев развернул плакат со словами «За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку». За что задержали других людей, неизвестно. У него забрали плакат и задержали. Борис Надеждин пообещал проводить пикеты везде, где будут принимать закон о запрете поиска экстремистской информации.
Законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов прошел второе чтение на прошлой неделе. Размер штрафа для граждан составит 3-5 тыс. руб. Также будут штрафовать за распространение рекламы VPN-сервисов: граждан на 50 до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей, юрлиц — от 200 до 500 тыс. руб.
Сегодня Госдума будет рассматривать поправки в окончательном, третьем чтении, и это чтение не предусматривает никакой возможности внести изменения – депутаты лишь могут выступить со своей позицией по поводу законопроекта. Уже известно, что против будут голосовать депутаты фракций «Новые люди» и КПРФ, пишет Накануне.RU.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какие радостные и смелые гвардейцы, конечно: он один, безоружен, не опасен. Ретиво бегут исполнять неконституционный приказ и надуманные ограничения. Тут же титушки в гражданском. Но куда скромнее погоны ведут себя когда идет массовая драка с ножами или на рынке "садоводо-черкизон", или когда быдло показывает чеченские корочки из БМВ-Х7. Что-то подсказывает мне, что в гражданской войне, всех этих силовиков запишет в проигравшие любой вооруженный отряд, причем с первого же дня. А уж гражданскую нам точно скоро организуют при таких властях.
« Россия без цензуры - это бардак и вседозволенность в информационной среде»
Цензура цензуре рознь, есть такое выражение как «разумный смысл». На счёт «отморозков» согласен полностью, для этого есть администраторы и сотрудники, которые контролируют те или иные соцсети, чтобы такие неадекваты не могли нести «грязь и пошлость» но абсолютное большинство адекватных людей не должно страдать от чрезмерных репрессивных законов, цель которых заключается не направлять, а запрещать. Получается, что власти изначально считают свой народ не достойным доверия, поэтому всех хотят под тотальную цензуру, вот что просматривается. Всё это получается, что какая-то часть населения не согласна с СВО и желает, чтобы всё это безобразие поскорее закончилось, дальше лучше не будет, обе стороны упёрлись рогом и кто кого, такие вещи, как присоединение Крыма, должны происходить быстро, а не растягиваться на годы, по умному, стоило бы сейчас остановить СВО на тех позициях на данный момент, собраться с силами и дальше думать, как решить эту ситуацию. Похоже, что из России будут пытаться делать ещё один Иран, удастся им это или нет, узнаем в ближайшем будущем.
Россия без цензуры - это бардак и вседозволенность в информационной среде. Один паскудник может вывернуть столько грязи и пошлости, что всем миром не расчистить. Давно известно про ложку дёгтя в бочке меда. Некоторые инфоотморозки только этого и ждут. Жаль, что закон носит слишком либеральный, по сути декоративный характер. Но это общий недостаток многих наших законов, превращающий нужные инициативы в пустые словеса.
Чтоб провалились.
Загоняют людей в подполье своими задержаниями, что делают себе лучше?, ну уйдёт народ с улиц в тайные сообщества, по типу, как большевики при дедушке Ленине, боролись с самодержавием, только это самое самодержавие и есть сегодняшняя власть. При современном уровне коммуникации, практически невозможно, удержать любую информацию под контролем, все эти потуги властей «запретить, оштрафовать, не пускать, не разрешать» ни к чему хорошему не приведёт, даже создание цифрового рынка «а ля Китай» для России не будет иметь такого большого смысла, потому что сделать как в Китае всё равно не получится, ментальность разная. Абсолютно понятно желание властей заставить всех до одного подчиняться, поддерживать СВО, рожать как можно больше детей и , самое главное, не задавать никаких вопросов и быть полностью лояльными сегодняшней администрации, только жизнь гораздо сложнее, чем власти себе представляют.