Верховный суд признал экстремистским «движение сатанизма»

13:10 23.07.2025

Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, сообщает РБК.

Иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом, был рассмотрен судьей Олегом Нефедовым. Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

Рассмотрение искового заявления проходило в закрытом от прессы режиме. Причины, по которым ведомства и суд сочли сатанизм экстремистским, неизвестны — публично материалы дела не оглашались. Журналисты, пришедшие освещать процесс, были допущены только на оглашение итогового акта.

Судья Нефедов зачитал резолютивную часть — в ней указано, что «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, а его деятельность, в соответствии с решением суда, запрещена на территории России.

При этом в процессе участвовали только истцы — сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. Представителей «движения сатанизма» в зале суда не оказалось. Кто мог бы выступать от имени организации, в суде не уточнили.

В Минюсте ранее не ответили на вопросы РБК о том, что такое «Международное движение сатанизма» и как будет реализован его запрет.

Генпрокуратура, комментируя решение ВС, заявила, что участники «движения» публично призывают к экстремизму, а также к «уничтожению храмов». «Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды. Концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими материалами. Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних», — говорится в заявлении.