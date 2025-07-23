Верховный суд признал экстремистским «движение сатанизма»
Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России, сообщает РБК.
Иск Генпрокуратуры, поддержанный Минюстом, был рассмотрен судьей Олегом Нефедовым. Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.
Рассмотрение искового заявления проходило в закрытом от прессы режиме. Причины, по которым ведомства и суд сочли сатанизм экстремистским, неизвестны — публично материалы дела не оглашались. Журналисты, пришедшие освещать процесс, были допущены только на оглашение итогового акта.
Судья Нефедов зачитал резолютивную часть — в ней указано, что «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, а его деятельность, в соответствии с решением суда, запрещена на территории России.
При этом в процессе участвовали только истцы — сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции. Представителей «движения сатанизма» в зале суда не оказалось. Кто мог бы выступать от имени организации, в суде не уточнили.
В Минюсте ранее не ответили на вопросы РБК о том, что такое «Международное движение сатанизма» и как будет реализован его запрет.
Генпрокуратура, комментируя решение ВС, заявила, что участники «движения» публично призывают к экстремизму, а также к «уничтожению храмов». «Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды. Концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими материалами. Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних», — говорится в заявлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Логично.Богу - богово, а Сатане - кесерево.
И вообще чертыхаться!
Сатанизм, при всех других его проявлениях, это хаос, разрушение, нанесение вреда населению. Горбаяев, Ельцин, его последыш, его чиновники и сторонники, прежде всего алчнные бупжуи РФ, это тоже самые настоящие сатанисты.
Приз в студию. Кто видел живого сатаниста или его труп в России? Отзовитесь.
Для страны угрозу представляют во стократ больше национальные диаспоры зараженные русофобией и исламским радикализмом, но почему-то ВС РФ их не запрещает, а борется пока еще с мифическим объединением сатанистов России. Наверно для упреждения, но лучше было бы запретить объединения реальных врагов страны и их много повсюду и даже среди "ылитки". Голые вечеринки разве не разложение героев поп-культуры?
Про неё нигде не слышно,зачем запрещать то,чего и нету?