«Почту России» заподозрили в уводе пенсий и пособий на сторонние счета

© KM.RU, Петр Чайников

Государственный почтовый оператор АО «Почта России» мог размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода, пишут «Ведомости».

Кроме этого, вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также свыше 600 млн руб. на свою пиар-поддержку в медиа и соцсетях.

Такие выводы сделала Счетная палата (СП) в результате аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020–2024 гг. и истекшем периоде 2025 г.

Социальный фонд России (СФР) в ходе проверки выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней в 2020–2024 гг. Несоблюдение сроков СП связывает с «возможностью извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах».

С учетом нарушения сроков выплат Счетная палата рекомендовала правительству ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий.

В ответ на запрос «Ведомостей» представитель «Почты России» сообщил, что АО «всегда и бесперебойно доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат, в том числе в режиме ЧС и в приграничных районах».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.07.2025, 17:20
    Гость: VitalyKartashov

    Вы уже Сумы с Харьковом прос..(Ну, как всегда)! А с нашими почтами и млрд. мы уж разберёмся без Вас;)

  2. 23.07.2025, 17:10
    Гость: VitalyKartashov

    деньги пенсионного фонда РФ никогда не тратила ни на какие ОИ и ЧМ! Но Вам же главное прокукарекать. Не так ли?

  3. 23.07.2025, 17:09
    Гость: ABCD

    "Кроме этого, вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям..."
    Великолепный вариант как отмывать бабло. Главное проверить что куда ушло нереально. Кто то умный у них там придумал видимо хитрую схему.
    Тарифы "почта России" о стране стали запредельными, я отсылал 16 грамм пакет- вышло 412 руб! Придумали новшество- измерять коробки по габаритам и из за этого брать ещё денег с отправителя. Как буд-то это как то влияет на логистику, всё равно они все эти коробки по огромным мешкам распихивают.
    Разместили на почтовых отделениях бакалею- консервы какие то реализуют, печеньки, дезодоранты, мыло итд.. это что, задачи почты? А это тоже один из способов коррупционной схемы как тырить денежки без налогов. Выставляют всё по завышенным ценам, что так и есть, потом якобы кто то купил это, сбывают где то оптовикам по реальной цене, а полученную разницу по карманам.
    Больше всего бесит то, что у них сейчас нет почтальонов. С такой ЗП туда даже таджики не идут. Но компьютеры и смартфоны есть не у всех! У пенсионеров что, поголовно есть интернет, компьютер, смартфон с приложениями? А они более половины всех пользователей этой почты. Все перевели в "он лайн", вдобавок создали дебильную систему каких то телефонных кодов как сдать посылку, получить, и всё равно нужно исполнить ритуал почты- отстоять полтора часа в очереди.

  5. 23.07.2025, 16:30
    Гость: Ал

    У колодца и не напиться? В стране торжествующего воровства странно ожидать чего-то иного. Пенсы потерпят, ин торопиться вредно.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Штрафы за VPN и поиск экстремистских материалов: разбор закона и мнения экспертов
Фотобанк Росконгресса/Сергей Михайличенко
Захарова: РФ имеет право применять оружие против помогающих Украине стран
Капитализм ХХI век. Эффективность для меньшинства, катастрофа для большинства.
© МЧС Республики Казахстан
Азербайджан подаст в суд на Россию из-за крушения самолета AZAL
Избранное
Джонни Кэш помог группе Blues Bastards пережить пожарную тревогу в Москве
Бранимир «Жизнь и смерть Скруджа Макдака»
Порт 812 «Мантра»
Жертвы цифрового насилия
«Ундервуд», 26 января, Papa Moscow
Скромный помощник для молодости и красоты
negative zero «Гормоны и вуду» (интернет-сингл)
Что на космодроме Байконур пока еще действует и не разграблено?
Под одним флагом «Праздник ветра» (сингл)
«Моральный Кодекс», 18 мая, «16 Тонн»
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации