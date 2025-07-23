«Почту России» заподозрили в уводе пенсий и пособий на сторонние счета
Государственный почтовый оператор АО «Почта России» мог размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода, пишут «Ведомости».
Кроме этого, вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также свыше 600 млн руб. на свою пиар-поддержку в медиа и соцсетях.
Такие выводы сделала Счетная палата (СП) в результате аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020–2024 гг. и истекшем периоде 2025 г.
Социальный фонд России (СФР) в ходе проверки выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней в 2020–2024 гг. Несоблюдение сроков СП связывает с «возможностью извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах».
С учетом нарушения сроков выплат Счетная палата рекомендовала правительству ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий.
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель «Почты России» сообщил, что АО «всегда и бесперебойно доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат, в том числе в режиме ЧС и в приграничных районах».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы уже Сумы с Харьковом прос..(Ну, как всегда)! А с нашими почтами и млрд. мы уж разберёмся без Вас;)
деньги пенсионного фонда РФ никогда не тратила ни на какие ОИ и ЧМ! Но Вам же главное прокукарекать. Не так ли?
"Кроме этого, вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям..."
Великолепный вариант как отмывать бабло. Главное проверить что куда ушло нереально. Кто то умный у них там придумал видимо хитрую схему.
Тарифы "почта России" о стране стали запредельными, я отсылал 16 грамм пакет- вышло 412 руб! Придумали новшество- измерять коробки по габаритам и из за этого брать ещё денег с отправителя. Как буд-то это как то влияет на логистику, всё равно они все эти коробки по огромным мешкам распихивают.
Разместили на почтовых отделениях бакалею- консервы какие то реализуют, печеньки, дезодоранты, мыло итд.. это что, задачи почты? А это тоже один из способов коррупционной схемы как тырить денежки без налогов. Выставляют всё по завышенным ценам, что так и есть, потом якобы кто то купил это, сбывают где то оптовикам по реальной цене, а полученную разницу по карманам.
Больше всего бесит то, что у них сейчас нет почтальонов. С такой ЗП туда даже таджики не идут. Но компьютеры и смартфоны есть не у всех! У пенсионеров что, поголовно есть интернет, компьютер, смартфон с приложениями? А они более половины всех пользователей этой почты. Все перевели в "он лайн", вдобавок создали дебильную систему каких то телефонных кодов как сдать посылку, получить, и всё равно нужно исполнить ритуал почты- отстоять полтора часа в очереди.
Кто что охраняет, тот то и имеет. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь.
У колодца и не напиться? В стране торжествующего воровства странно ожидать чего-то иного. Пенсы потерпят, ин торопиться вредно.