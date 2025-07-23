«Почту России» заподозрили в уводе пенсий и пособий на сторонние счета

11:23 23.07.2025

Государственный почтовый оператор АО «Почта России» мог размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода, пишут «Ведомости».

Кроме этого, вместо концентрации собственных ресурсов на развитии собственной инфраструктуры «Почта» потратила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям, а также свыше 600 млн руб. на свою пиар-поддержку в медиа и соцсетях.

Такие выводы сделала Счетная палата (СП) в результате аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020–2024 гг. и истекшем периоде 2025 г.

Социальный фонд России (СФР) в ходе проверки выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней в 2020–2024 гг. Несоблюдение сроков СП связывает с «возможностью извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах».

С учетом нарушения сроков выплат Счетная палата рекомендовала правительству ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и пособий.

В ответ на запрос «Ведомостей» представитель «Почты России» сообщил, что АО «всегда и бесперебойно доставляет выплаты около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат, в том числе в режиме ЧС и в приграничных районах».