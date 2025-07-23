Главреда Telegram-канала Baza арестовали за дачу взяток полицейским

19:54 23.07.2025

Замоскворецкий районный суд Москвы в среду по ходатайству следствия арестовал до 20 сентября главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова по обвинению в даче взятки в крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 291 УК), сообщает РБК.

Защита настаивала на том, что Трифонов не признает вину и характеризуется исключительно положительно, в связи с чем просила не избирать в отношении него меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Адвокат Алексей Михальчик в ходе заседания заявил, что в материалах уголовного дела содержатся два протокола следственных действий с участием его подзащитного, однако оба были проведены с нарушением процессуальных норм. По его словам, законодательство прямо запрещает проведение допросов в ночное время, поскольку такие действия могут оказывать давление на подозреваемого и ограничивать его возможность эффективно защищаться и формировать правовую позицию.

Михальчик подчеркнул, что защита неоднократно указывала следствию на недопустимость допросов в ночные часы, однако эти замечания были проигнорированы. Адвокат расценил подобные действия как грубое нарушение прав обвиняемого.

По версии следствия, Трифонов осознанно переводил деньги полицейским в обмен на служебную информацию. Его адвокат заявил, что журналист действительно приобретал данные у неназванного источника, но не имел возможности установить, кем именно будет конечный получатель — ни его статус, ни должность ему известны не были.

По версии Следственного комитета, журналисты Baza платили сотрудникам полиции в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в телеграм-канале.

Трифонов в разговоре со следствием утверждал, что никогда не был знаком с задержанными, действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях, рассказал адвокат. Эти показания подтвердили и другие сотрудники издания. При этом Трифонов — владелец спортивного телеграм-канала «Мутко против», на который подписаны более 65 тыс. человек.

Основатель холдинга News Media Арам Габрелянов в разговоре с РБК высказал уверенность, что дело против Трифонова не имеет под собой оснований. По его мнению, обвинения не стоят «яйца выеденного» и выглядят как «просто выдуманная штука для того, чтобы попытаться надавить на полицейских, что они торговали информацией». Он подчеркнул, что у следствия нет ни фактов, ни аргументов, а все обвинения сводятся к голословным утверждениям: «вот, что-то вы там перечисляли».

Главреда телеграм-канала Baza Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову задержали утром 22 июля. Как рассказали его соседи, к нему в квартиру ворвались силовики, выломали дверь и, уложив главреда лицом вниз, стали требовать пароль от телефона. Когда Трифонов пытался крикнуть соседям, чтобы те вызвали полицию, силовики захлопнули дверь, привела комментарий очевидца Baza.

Адвоката Алексея Михальчика допустили к журналисту спустя 14 часов — только в 23:00. При этом допрос в СК по Центральному округу длился до трех часов ночи, что, отметили в издании, нарушает действующее законодательство, запрещающее ночные следственные действия.