Главреда Telegram-канала Baza арестовали за дачу взяток полицейским
Замоскворецкий районный суд Москвы в среду по ходатайству следствия арестовал до 20 сентября главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова по обвинению в даче взятки в крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 291 УК), сообщает РБК.
Защита настаивала на том, что Трифонов не признает вину и характеризуется исключительно положительно, в связи с чем просила не избирать в отношении него меру пресечения, связанную с лишением свободы.
Адвокат Алексей Михальчик в ходе заседания заявил, что в материалах уголовного дела содержатся два протокола следственных действий с участием его подзащитного, однако оба были проведены с нарушением процессуальных норм. По его словам, законодательство прямо запрещает проведение допросов в ночное время, поскольку такие действия могут оказывать давление на подозреваемого и ограничивать его возможность эффективно защищаться и формировать правовую позицию.
Михальчик подчеркнул, что защита неоднократно указывала следствию на недопустимость допросов в ночные часы, однако эти замечания были проигнорированы. Адвокат расценил подобные действия как грубое нарушение прав обвиняемого.
По версии следствия, Трифонов осознанно переводил деньги полицейским в обмен на служебную информацию. Его адвокат заявил, что журналист действительно приобретал данные у неназванного источника, но не имел возможности установить, кем именно будет конечный получатель — ни его статус, ни должность ему известны не были.
По версии Следственного комитета, журналисты Baza платили сотрудникам полиции в Белгородской области, Краснодарском и Красноярском краях, чтобы получать служебные данные, которые затем публиковались в телеграм-канале.
Трифонов в разговоре со следствием утверждал, что никогда не был знаком с задержанными, действительно иногда платил за материалы, но исключительно о спортивных и светских мероприятиях, рассказал адвокат. Эти показания подтвердили и другие сотрудники издания. При этом Трифонов — владелец спортивного телеграм-канала «Мутко против», на который подписаны более 65 тыс. человек.
Основатель холдинга News Media Арам Габрелянов в разговоре с РБК высказал уверенность, что дело против Трифонова не имеет под собой оснований. По его мнению, обвинения не стоят «яйца выеденного» и выглядят как «просто выдуманная штука для того, чтобы попытаться надавить на полицейских, что они торговали информацией». Он подчеркнул, что у следствия нет ни фактов, ни аргументов, а все обвинения сводятся к голословным утверждениям: «вот, что-то вы там перечисляли».
Главреда телеграм-канала Baza Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову задержали утром 22 июля. Как рассказали его соседи, к нему в квартиру ворвались силовики, выломали дверь и, уложив главреда лицом вниз, стали требовать пароль от телефона. Когда Трифонов пытался крикнуть соседям, чтобы те вызвали полицию, силовики захлопнули дверь, привела комментарий очевидца Baza.
Адвоката Алексея Михальчика допустили к журналисту спустя 14 часов — только в 23:00. При этом допрос в СК по Центральному округу длился до трех часов ночи, что, отметили в издании, нарушает действующее законодательство, запрещающее ночные следственные действия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бабло по качеству оказалось хуже туалетной бумажки, даже дядюшку Сэма тошнит и выворачивает наизнанку.
Балерины то что могут творить.кроме махать руками и ногами?
В этом нет русофобии , вреда государству и угрозы конституционному строю.
Тогда это действительно оскорбление при исполнении
Безпрередел! Он им бабло, а они его повязали.
НО не так давно подобное случилось в URA.RU.
А сегодня регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева задержали силовики.
Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева задержали силовики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, он будет свидетелем по делу еще одного сотрудника агентства Дениса Аллаярова.
К Сергееву не могут попасть адвокаты, где он сейчас находится – неизвестно. Силовики нагрянули к нему утром.
Аллаярова задержали 5 июня. На следующий день арестовали и обвинили в передаче взятки в 20 тысяч рублей должностному лицу. Свою вину журналист не признал.
По версии следователей, он передал деньги начальнику уголовного розыска 10-го отдела полиции по Екатеринбургу Андрею Карпову, который также является его дядей. Правоохранителя до этого задержали за другое преступление.
В Ura.ru назвали эту ситуацию давлением на СМИ и заявили, что Карпов специально оклеветал родственника, чтобы смягчить наказание за свое нарушение.
Автор:
Эмилия Малинина