Путин подписал закон о праве белорусов участвовать в выборах в России

17:20 23.07.2025

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, а также об аналогичном праве россиян в соседней республике, пишет РИА Новости.

Согласно протоколу, граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Документ вносит изменения в договор между двумя странами о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Законом ратифицируется протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Документ на ратификацию в Госдуму внес Путин.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства. По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.