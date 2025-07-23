Путин подписал закон о праве белорусов участвовать в выборах в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, а также об аналогичном праве россиян в соседней республике, пишет РИА Новости.

Согласно протоколу, граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Документ вносит изменения в договор между двумя странами о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Законом ратифицируется протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Документ на ратификацию в Госдуму внес Путин.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства. По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 23.07.2025, 20:57
    Гость: Николай

    А как это соотносится с конституцией? А может быть сразу дать право участия в выборах и американцам? Ведь они же участвовали и в создании российской конституции, и в подготовке большинства "российских" законов.
    Да, уж...

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