Путин подписал закон о праве белорусов участвовать в выборах в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, а также об аналогичном праве россиян в соседней республике, пишет РИА Новости.
Согласно протоколу, граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
Документ вносит изменения в договор между двумя странами о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Законом ратифицируется протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Документ на ратификацию в Госдуму внес Путин.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества двух стран в рамках Союзного государства. По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а таджикам ?
Ошибочка-у русских
дать такое право уехавшим из РФ в Израиль.
А как это соотносится с конституцией? А может быть сразу дать право участия в выборах и американцам? Ведь они же участвовали и в создании российской конституции, и в подготовке большинства "российских" законов.
Да, уж...
Чтобы следующего президента РБ выбирали в Кремле. А то, мало ли чаво?